Alexander Isak signe à Liverpool: la fin d’une saga interminable

C’est le transfert le plus onéreux de l’histoire du championnat anglais. L’arrivée d’Alexander Isak au Liverpool FC met fin à un feuilleton qui a tenu en haleine les fans de football. L’attaquant suédois de 25 ans a rejoint les Reds après des mois de bras de fer avec son ancien club, Newcastle United, où une brouille publique avait éclaté.

Isak avait ouvertement reproché à Newcastle de ne pas respecter des « promesses » concernant son évolution et son temps de jeu, après une saison 2024-2025 perturbée par les blessures et la concurrence. Cette querelle s’est terminée par une demande de transfert en juillet 2025 et une offre de 127 millions d’euros de Liverpool, d’abord refusée par Newcastle, avant qu’un accord ne soit conclu à 150 millions ce 1er septembre, devenant ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League en détrônant par la même occasion son coéquipier Florian Wirtz, acquis deux mois plus tôt par le club de la Mersey pour la modique somme de 125 millions d’euros auprès du Bayer 04 Leverkusen.

Le transfert fait sens pour les deux clubs. À Liverpool, la disparition de Diogo Jota dans un accident de voiture en juillet 2025 a laissé un grand vide dans l’attaque, les Reds ayant besoin d’un buteur supplémentaire. Avec le départ de Darwin Núñez, qui a déçu (7 buts en 47 matchs en 2024-2025) et a été vendu à Al Hilal pour 53 millions d’euros, Liverpool a recruté Hugo Ekitike pour 95 millions de Francfort. Cependant, l’équipe dépend toujours de Mohamed Salah et Cody Gakpo, surtout après la vente de Luis Diaz au Bayern Munich pour 70 millions d’euros. Isak (27 buts en 42 matchs la saison passée) est une réponse immédiate, même si le club cherche encore un défenseur central, Marc Guehi (Crystal Palace) étant pressenti pour consolider une défense encore indigne d’un club aspirant à sa propre succession au titre de champion d’Angleterre, en dépit de sa position de leader du championnat anglais avant la trêve internationale.

Newcastle avait prévu le départ d’Isak en déboursant 80 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour s’attacher les services de l’attaquant de Stuttgart Nick Woltemade, allemand de 23 ans auteur de 17 buts en 33 matchs lors de la saison 2024-2025. Mais avec un Callum Wilson (33 ans) et un Miguel Almirón (31 ans) sur le déclin, Newcastle est pressenti pour recruter un autre attaquant.