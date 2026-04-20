SIAM : Le Portugal décidé à renforcer sa coopération agricole avec le Maroc (ministre)

»Le Portugal et le Maroc sont deux pays amis et voisins, décidés à renforcer leur coopération sur plusieurs questions, au service de leurs peuples », a déclaré à la presse le responsable portugais, en marge de l’ouverture de la 18è édition du SIAM (20-28 avril), présidée par le Prince Moulay Rachid.

Il a cité, à cet effet, les questions du changement climatique et de la sécheresse, au sujet desquelles le Portugal a « une grande expérience et déploie de grands investissements », rappelant le lancement dans son pays d’une initiative qui va mobiliser, jusqu’en 2030, 5,4 milliards d’euros dans le secteur de l’eau. M. Fernandes a également mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération dans les domaines de la santé animale et végétale, notamment en ce qui concerne la recherche et l’innovation et la promotion de l’accessibilité et de l’efficacité des vaccins. Il a aussi plaidé en faveur de développement de nouvelles techniques d’amélioration de la résistance aux maladies, à la sécheresse et aux phénomènes climatiques des plantes, des arbres et des cultures.

« Avec le Maroc, nous travaillons ensemble pour renforcer notre coopération, notamment en termes de commerce », a-t-il dit, se disant « honoré » par le choix de son pays en tant qu’invité d’honneur du SIAM et espérant « être à la hauteur » de cette distinction. Et de conclure que « dans un contexte géopolitique, où dominent les incertitudes, il est important d’avoir de la prévisibilité et des partenariats qui se donnent la main, en vue de donner de l’espoir et offrir un meilleur avenir à nos peuples ».

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le SIAM-2026 est installé à la place « Sahrij Souani » sur une superficie de 37 ha. Il connaît la participation de 70 pays, avec le Portugal en tant qu’invitée d’honneur, un choix qui reflète l’excellence des relations entre les deux pays et le dynamisme qui marque la coopération bilatérale.

Organisée sous le thème « Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire », la 18ème édition du SIAM, qui voit sa durée portée à neuf jours, au regard de son grand succès aussi bien auprès des professionnels que du grand public, ouvrira ainsi ses portes du 20 au 28 avril pour les professionnels, et du 22 au 28 avril pour le grand public.