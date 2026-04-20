A Rome, le Maroc appelle à renforcer la résilience des systèmes alimentaires face aux tensions au Moyen-Orient

Pour le diplomate, l’importance cruciale de garantir la sécurité de la navigation dans les voies maritimes stratégiques constitue une condition essentielle à la stabilité du commerce international, des marchés énergétiques et des chaînes d’approvisionnement mondiales. Il importe également, a-t-il poursuivi, de préserver la fluidité des échanges commerciaux internationaux, afin de limiter les fluctuations des marchés et d’assurer la disponibilité des produits alimentaires à des conditions accessibles.

L’ambassadeur a, par ailleurs, réaffirmé la solidarité du Maroc avec les pays de la région affectés par ces développements, tout en appelant au respect du droit international et du droit international humanitaire, en vue de garantir la stabilité des marchés alimentaires mondiaux. M. Balla a, dans ce cadre, appelé la FAO à renforcer son action de soutien aux pays les plus vulnérables dans l’objectif de diversifier les sources d’approvisionnement et d’investir dans des systèmes alimentaires plus autonomes et résilients. Il a de même plaidé pour l’adoption de réponses concrètes et coordonnées à l’échelle régionale, notamment à travers le renforcement de la coopération entre les pays du Proche-Orient, le développement de chaînes de valeur agricoles plus résilientes et la mise en place de mécanismes de financement innovants pour atténuer l’impact des chocs externes. « Une mobilisation collective demeure indispensable pour garantir un système alimentaire stable et durable au service des populations de la région », a conclu M. Balla.