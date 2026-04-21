La secrétaire américaine au Travail démissionne (Maison Blanche)

Lori Chavez-DeRemer, la secrétaire américaine au Travail, a annoncé qu’elle quitterait ses fonctions pour rejoindre le secteur privé, selon un communiqué de la Maison Blanche publié lundi.

Steven Cheung, directeur de la communication de la Maison Blanche, a précisé que Mme Chavez-DeRemer “quittera l’administration pour occuper un nouveau poste dans le secteur privé”, tout en saluant son travail au sein du département du Travail.

“Elle a réalisé un travail remarquable en protégeant les travailleurs américains, en instaurant des pratiques de travail équitables, et en aidant les citoyens à développer de nouvelles compétences pour améliorer leur quotidien”, a-t-il ajouté.

Cependant, la presse américaine a rapporté que Chavez-DeRemer était sous enquête interne pour sa gestion, avec des allégations de fautes graves, notamment concernant l’utilisation des ressources du département pour des voyages personnels.

Nommée en mars 2025, elle devient ainsi la troisième femme à quitter l’administration actuelle en quelques semaines, après les départs de Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure, et Pam Bondi, ministre de la Justice.

Âgée de 58 ans, cette ancienne députée de l’Oregon était considérée comme relativement proche des syndicats lors de sa nomination. Son mandat a néanmoins été marqué par plusieurs restructurations au sein du département du Travail, impliquant des suppressions de postes et le départ de nombreux fonctionnaires.