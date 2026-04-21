Sous la conduite du Roi, le Maroc ouvre la voie aux pays africains pour l’édification d’une démocratie continentale solide (Adeoye)

Lors d’un point de presse tenu en marge de la 5e édition de la Formation de l’Union africaine des observateurs électoraux, M. Adeoye a indiqué qu’au cours des cinq dernières années, le Maroc a montré le chemin à suivre pour promouvoir une démocratie optimale sur le continent, insistant sur l’importance de tenir des élections transparentes, crédibles et alignées sur l’Agenda 2063 de l’UA.

L’Union africaine prévoit de déployer des missions de formation spécialisée couvrant l’observation des phases pré-électorales, électorales et post-électorales dans plusieurs pays du continent, a-t-il fait remarquer, ajoutant que ce programme, qui réunit 87 observateurs électoraux potentiels issus de plusieurs États africains, s’inscrit dans une dynamique continentale visant à renforcer la crédibilité et la transparence des processus électoraux.

Dans cette optique, M. Adeoye a fait savoir que l’UA œuvre constamment à améliorer ce programme à travers la co-création d’un Observatoire africain des élections rassemblant les experts formés dans le domaine. Il s’agit également, a-t-il relevé, de la mise en place d’un indice africain de la démocratie, à même de fournir des données crédibles aux médias et aux plateformes numériques en la matière, tout en permettant de mieux anticiper les défis liés aux nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle (IA).

Il a, en outre, évoqué une prochaine collaboration de l’UA avec le Policy Center for the New South (Maroc) pour examiner les enjeux de la digitalisation de la démocratie, de l’IA et des nouvelles technologies, en plus du renforcement de la participation des jeunes à la vie politique.

Par ailleurs, il a dit avoir discuté avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de la promotion de la paix, de la stabilité et de la démocratie sur le continent, outre des questions d’intérêt commun.

Le responsable de l’UA a réitéré l’engagement constant de l’Union en faveur de la paix et de la démocratie sur le continent, mettant en avant le rôle des jeunes, des femmes et de la société civile en tant que « défenseurs de la démocratie » .