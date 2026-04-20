Donald Trump affirme qu’il ne lèvera le blocus sur les ports iraniens qu’en cas d' »accord » avec Téhéran

« Le blocus, que nous ne lèverons pas tant qu’il n’y aura pas de +DEAL+, est en train de complètement détruire l’Iran », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

« Ils perdent 500 millions de dollars par jour, un chiffre intenable pour eux, même à court terme », a-t-il ajouté dans un message qui critique sèchement la couverture du conflit par les médias américains.

Dans une seconde publication, le Chef de l’exécutif américain a souligné que les dirigeants iraniens ont contraint des centaines de navires à se diriger vers les États-Unis, principalement vers le Texas, la Louisiane et l’Alaska, afin d’y livrer leur pétrole.

Dans un entretien téléphonique avec Bloomberg plutôt dans la journée, M. Trump a jugé « très peu improbable » de prolonger le cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran si aucun accord de paix n’est conclu entre Téhéran et Washington avant son expiration. Le chef d’Etat a, en outre, annoncé que le vice-président JD Vance partirait plus tard dans la journée pour reprendre les négociations au Pakistan, lesquelles, selon lui, doivent débuter mardi. Dimanche, il avait accusé Téhéran d’avoir violé le cessez-le-feu, qui expire mercredi, en lançant des attaques samedi dans le détroit d’Ormuz.

Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance s’étaient conclus le 12 avril par un échec.

Face au maintien du blocus américain de ses ports, l’Iran avait annoncé samedi reprendre « le strict contrôle » du détroit d’Ormuz, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime par laquelle transite en temps normal un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.