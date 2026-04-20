Donald Trump affirme qu’il ne lèvera le blocus sur les ports iraniens qu’en cas d' »accord » avec Téhéran

En directInternational
Par
Le président américain, Donald Trump, a affirmé lundi qu’il ne lèvera le blocus américain sur les ports iraniens qu’en cas d' »accord » avec l’Iran.

« Le blocus, que nous ne lèverons pas tant qu’il n’y aura pas de +DEAL+, est en train de complètement détruire l’Iran », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

« Ils perdent 500 millions de dollars par jour, un chiffre intenable pour eux, même à court terme », a-t-il ajouté dans un message qui critique sèchement la couverture du conflit par les médias américains.

Dans une seconde publication, le Chef de l’exécutif américain a souligné que les dirigeants iraniens ont contraint des centaines de navires à se diriger vers les États-Unis, principalement vers le Texas, la Louisiane et l’Alaska, afin d’y livrer leur pétrole.

Dans un entretien téléphonique avec Bloomberg plutôt dans la journée, M. Trump a jugé « très peu improbable » de prolonger le cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran si aucun accord de paix n’est conclu entre Téhéran et Washington avant son expiration. Le chef d’Etat a, en outre, annoncé que le vice-président JD Vance partirait plus tard dans la journée pour reprendre les négociations au Pakistan, lesquelles, selon lui, doivent débuter mardi. Dimanche, il avait accusé Téhéran d’avoir violé le cessez-le-feu, qui expire mercredi, en lançant des attaques samedi dans le détroit d’Ormuz.

Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance s’étaient conclus le 12 avril par un échec.

Face au maintien du blocus américain de ses ports, l’Iran avait annoncé samedi reprendre « le strict contrôle » du détroit d’Ormuz, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime par laquelle transite en temps normal un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite