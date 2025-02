Rachida Dati décore à Rabat Fadila El Gadi et Brahim el Mazned des Insignes d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres

A son arrivée dimanche à Rabat pour une visite de travail du 16 au 18 février, la ministre française de la Culture, Mme Rachida Dati, a remis les insignes d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres à Fadila El Gadi, styliste, et Brahim el Mazned, directeur du festival Visa For Music, lors d’une cérémonie organisée par l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier.

Avec une persévérance exceptionnelle, la styliste Fadila El Gadi a réussi à transformer l’imaginaire de son enfance et de son entourage en une inspiration pour convoiter une renommée internationale, imprégnée qu’elle était de l’art de la broderie marocaine depuis l’enfance, quand elle accompagnait sa mère chez les tisserands et les magasins de tissus de la Médina de Salé.

Etant désormais une styliste mondiale et une « marque déposée » dans le monde de la haute couture à la faveur de sa fusion réussie entre les arts authentiques de broderie et les derniers cris de la mode, Mme El Gadi présente aujourd’hui ses oeuvres dans les grandes capitales de la mode et dans ses boutiques au Maroc et à l’étranger.

Brahim El Mazned est quant à lui un entrepreneur culturel, Directeur Fondateur de Visa For Music, ainsi que directeur artistique du Festival Timitar des Musiques du Monde.

« Ma passion pour les arts et la culture, qui s’étend sur plus de 25 ans, est profondément enracinée dans mon désir de valoriser et de célébrer le riche patrimoine culturel du Maroc », avait-il souligné.

« Mon engagement ne se limite pas à l’organisation d’événements », a-t-il ajouté. « Il inclut également la direction d’ateliers de développement des capacités et d’éveil artistique, visant à inspirer les nouvelles générations. Ces initiatives reflètent mon amour pour la diversité culturelle de mon pays et mon aspiration à créer des ponts entre différentes cultures à travers le monde ».

La visite de Mme Dati s’inscrit dans la dynamique de la visite d’Etat du président Emmanuel Macron les 28 et 29 octobre 2024, au cours de laquelle avait été signée une déclaration relative au « partenariat d’exception renforcé » entre la France et le Maroc, ainsi que deux accords spécifiques au domaine culturel (une nouvelle feuille de route bilatérale et une lettre d’intention sur le jeu vidéo).

Le déplacement de Mme Dati vient poser les premiers jalons de la mise en oeuvre des engagements pris entre les acteurs culturels français et marocains, indique samedi un communiqué de l’ambassade de France à Rabat.

A Rabat, accompagnée d’une délégation de plusieurs opérateurs du ministère français de la culture, Centre nationale de l’image animée (CNC), Bibliothèque nationale de France (BNF), Institut national de l’audiovisuel (INA), Institut français (IF), Centre des monuments nationaux (CMN°, Institut national de recherche archéologiques préventives (INRAP), la ministre va signer plusieurs conventions bilatérales qui permettront de lancer concrètement des coopérations dans les domaines du cinéma, du gaming, des archives et du patrimoine.

Lundi, Mme Dati doit se déplacer avec son homologue Mehdi Bensaid dans les villes de Tarfaya, Laâyoune et de Dakhla pour rencontrer différents acteurs culturels, associatifs et éducatifs que la France souhaite accompagner dans leurs projets.

Mardi, la ministre visitera l’exposition Chaïbia au Musée d’art Moderne et contemporain de Mohammed VI, Mehdi Qotbi, ainsi que la Cinémathèque de Rabat et le site Chellah, et se rendra à l’Université internationale de Rabat pour une séquence jeu vidéo.

