Sommet UA: le Maroc réaffirme sa position constante en faveur de la justesse de la cause palestinienne

Le Maroc a réaffirmé, dimanche devant le 38ème sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), sa position constante et inébranlable en faveur de la justesse de la cause palestinienne.

La délégation marocaine a également réitéré le soutien du Royaume au peuple palestinien frère pour le recouvrement de ses droits légitimes et l’établissement de son Etat indépendant et souverain dans les frontières de 1967 avec Al-Qods-Est comme capitale, soulignant que la bande de Gaza est une partie intégrante des territoires palestiniens et de l’Etat palestinien unifié.

Se félicitant de l’accord conduisant au cessez-le-feu entre toutes les parties palestiniennes et israéliennes, le Maroc a salué les progrès réalisés en vue de l’arrêt des hostilités et des attaques contre les civils.

La région du Moyen-Orient et plus particulièrement les territoires palestiniens ont connu récemment des situations tragiques, avec des milliers de morts et de blessés parmi les civils, dont des enfants et des femmes, a rappelé la délégation marocaine, notant qu’il s’agit d’une violation flagrante des conventions internationales garantissant une protection juridique de ces catégories vulnérables.

La délégation marocaine a également déploré les attaques ayant ciblé les infrastructures civiles ainsi que les violations de l’inviolabilité des hôpitaux, soulignant que cette situation appelle à interroger les parties concernées sur le respect des droits de l’homme et des lois régissant les conflits armés.

L’accord de cessez-le-feu constitue une étape importante vers l’établissement des bases de la stabilité et de la paix dans l’ensemble de la région et plus particulièrement dans les territoires palestiniens, eu égard aux opportunités qu’il offre aux parties concernées pour le renforcement du dialogue responsable, la consécration des efforts de reconstruction dans la Bande de Gaza, ainsi que l’amélioration des conditions de vie dans les territoires palestiniens, à condition que les clauses de cet accord soient respectées, a poursuivi la même source.

Donner une chance à la paix

A cet égard, la délégation marocaine a rappelé que, dans un message adressé, le 26 novembre 2024, au Président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Cheikh Niang, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Roi Mohammed VI a affirmé, que “le Royaume du Maroc, mettant à profit sa position et ses relations privilégiées avec les parties concernées et les puissances internationales agissantes, poursuivra inlassablement ses efforts coutumiers afin de réunir les conditions propices à un retour à la table des négociations, considérée comme la seule voie pour mettre un terme à ce conflit et pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient”.

Sur cette base, le Royaume du Maroc exhorte les parties à donner une chance à la paix et à démontrer un engagement sincère et constructif, loin de toutes considérations conjoncturelles ou opportunistes, dans l’espoir de réaliser la stabilité dans la région, a poursuivi la même source, ajoutant qu’eu égard aux conditions difficiles qu’a subies le peuple palestinien, le Royaume du Maroc appelle au respect de l’accord de cessez-le-feu, ainsi qu’à la protection des civils et l’arrêt des attaques les ciblant dans l’ensemble des territoires palestiniens.

Appel à ouvrir l’ensemble des points de passage

Le Maroc appelle également à procéder à l’ouverture de l’ensemble des points de passage et permettre l’acheminement des aides humanitaires, médicales et alimentaires en quantités suffisantes, ce qui garantirait l’amélioration des conditions de vie des civils palestiniens, a insisté la délégation marocaine, ajoutant qu’il s’agit aussi de garantir le retour des exilés et des déplacés de façon sûre et fluide et de reprendre les négociations directes, en tant que première étape vers la réalisation d’un processus de paix durable dans la région.

En consécration de la position ferme du Royaume à l’égard de la cause palestinienne, le souverain, Président du Comité Al-Qods, relevant de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), a accordé une importance majeure à l’acheminement des aides médicales et humanitaires au moment où la Bande de Gaza souffrait d’un manque de produits alimentaires et d’équipements médicaux, a souligné la même source.

La délégation marocaine a rappelé que, sur hautes instructions royales, le Maroc a procédé à l’envoi à trois occasions d’aides humanitaires, dont deux par voie terrestre via le passage de Karam Abou Salem, ce qui a constitué une première depuis le début de l’escalade militaire, précisant que ces aides ont consisté en du matériel pour soigner les brûlures et prendre en charge les urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité.

Le Maroc réitère sa détermination à contribuer avec ses partenaires à insuffler un nouvel élan aux négociations entre les deux parties, au service de la consolidation de la paix dans la région et dans les territoires palestiniens en particulier, a conclu la même source.