CAN Maroc: la DGM lance le service « Météo du Match »

La Direction Générale de la Météorologie (DGM) a mis en ligne le service « Météo du Match », un dispositif digital dédié au suivi météorologique des rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, indique le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

S’inscrivant dans le cadre de l’organisation de la CAN 2025 au Royaume du Maroc, ce dispositif propose des prévisions météorologiques fiables, actualisées et géolocalisées pour l’ensemble des villes et stades hôtes des matchs, en termes, notamment de températures, de vent, de précipitations, d’humidité et d’alertes éventuelles.

Conçue en appui aux exigences organisationnelles d’un événement continental majeur organisé sous l’égide de la Confédération Africaine de Football (CAF), cette application gratuite s’adresse aux organisateurs, aux médias accrédités, aux délégations officielles ainsi qu’au grand public. A travers cette initiative, la DGM confirme son rôle d’acteur institutionnel de référence, mobilisé aux côtés des autorités nationales et des partenaires de la CAN 2025 pour contribuer au bon déroulement, à la sécurité et à la qualité de l’expérience globale de la compétition, fait savoir le communiqué.

L’accès à ce service est disponible via l’adresse électronique « https://www.marocmeteo.ma/fr/can-2025 ».