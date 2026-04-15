Rabat, capitale mondiale du livre 2026 : un voyage littéraire à travers 342 activités

À partir du 24 avril, l’événement “Rabat, capitale mondiale du livre 2026” propose un programme riche et diversifié comprenant 342 activités destinées à encourager la lecture parmi les citoyens et à dynamiser l’industrie culturelle.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi à Rabat, Latifa Moftaqir, commissaire du programme “Rabat capitale mondiale du livre”, a souligné que la ville met en place tout au long de l’année un programme culturel ambitieux, plaçant l’humain au centre de son paysage culturel et utilisant l’interaction avec la culture comme un levier de développement personnel.

Elle a présenté un éventail d’activités organisées autour de 12 axes stratégiques, incluant des manifestations publiques dédiées à la lecture, des cafés littéraires, des campagnes de sensibilisation sur l’importance de la lecture, des expositions, l’installation de bibliothèques mobiles, ainsi que des résidences littéraires, des conférences pour les professionnels du livre et des ateliers de formation.

La désignation de Rabat en tant que Capitale mondiale du livre par l’UNESCO repose sur une évaluation rigoureuse de critères historiques, culturels et cognitifs. Cette distinction reflète le lien historique que la ville entretient avec le livre et la transmission du savoir, illustré par ses mosquées et bibliothèques, témoignant d’une tradition culturelle vivante, enrichie par des institutions modernes telles que des universités et des centres culturels, a rappelé Mme Moftaqir.

L’évaluation a également pris en compte la vitalité de l’industrie du livre à Rabat, qui abrite de nombreux éditeurs, librairies privées et maisons d’édition, ainsi que son engagement envers l’alphabétisation, la promotion de l’éducation, des droits des femmes et des jeunes, et la richesse de son patrimoine, reconnue par son inscription au patrimoine mondial de l’humanité en 2012.

L’organisation des activités mobilise non seulement le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, mais aussi la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, la commune de Rabat et divers départements et institutions nationales.

Cette grande manifestation bénéficie également du soutien des organes de l’UNESCO et de l’ICESCO, ainsi que de partenaires internationaux, de représentations diplomatiques et d’associations de la société civile. L’objectif est d’offrir une programmation variée tout au long de l’année.

Ces activités se distinguent par une approche dynamique, visant à sortir le livre de son cadre traditionnel pour aller à la rencontre des citoyens dans des lieux tels que les hôpitaux, les centres de réinsertion, les orphelinats, les maisons de jeunes, ainsi que dans les espaces quotidiens comme les gares routières, les transports publics, les places publiques et les parcs.

Rabat, désignée Capitale mondiale du livre pour 2026, succède à Rio de Janeiro en 2025. L’UNESCO considère la capitale marocaine comme un carrefour culturel essentiel pour l’échange de savoir et d’arts, soulignant l’importance de l’industrie du livre dans l’avancement de l’éducation, en accord avec ses objectifs, grâce à la présence de 54 maisons d’édition et à un nombre croissant de librairies.