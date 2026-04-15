Xi Jinping : « Les relations sino-russes demeurent inébranlables face aux turbulences mondiales »

Le président chinois Xi Jinping a déclaré, mercredi à Beijing, que les relations sino-russes “demeurent inébranlables” malgré les turbulences mondiales.

Au cours d’une rencontre avec le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, Xi a souligné la “vitalité” du traité d’amitié entre les deux pays, affirmant que la stabilité des relations entre Beijing et Moscou est “précieuse”. Il a appelé à renforcer la coordination stratégique et à élever le partenariat sino-russe à un niveau supérieur.

Lavrov, s’exprimant lors d’une conférence de presse après la rencontre, a indiqué que la Russie pouvait “compenser” le déficit énergétique causé par le conflit au Moyen-Orient pour la Chine et d’autres pays souhaitant coopérer avec Moscou “de manière équitable et mutuellement bénéfique”. Il a également annoncé une visite du président russe Vladimir Poutine en Chine durant le premier semestre de 2026.

Depuis 2013, Xi et Poutine se sont rencontrés à au moins 45 reprises, la dernière fois en septembre dernier à Beijing. Lavrov est arrivé en Chine mardi pour une visite de deux jours, au cours de laquelle il a également échangé avec son homologue chinois, Wang Yi.

Les deux responsables ont discuté des principaux enjeux géopolitiques actuels, y compris la guerre au Moyen-Orient et le conflit russo-ukrainien. Wang a dénoncé une situation internationale marquée par une “turbulence sévère” et les “méfaits de l’hégémonie unilatérale”. Lavrov a critiqué les tentatives de “certains pays” de créer des “petits cercles” pour contenir Moscou et Beijing, mettant en garde contre “des jeux très dangereux” dans les zones de tension en Asie de l’Est.