Attaque terroriste dans l’état de Borno : sept militaires nigérians tués

Dimanche, sept militaires nigérians, dont un officier supérieur, ont perdu la vie lors d’une attaque terroriste dans l’État de Borno, situé au nord-est du Nigeria, selon les informations communiquées par l’armée nigériane.

L’officier et ses six camarades ont été tués par un engin explosif improvisé (IED) qui a visé leur véhicule pendant des affrontements avec des jihadistes à Monguno, comme l’indique un communiqué de l’armée.

Malgré cette tragédie, l’armée nigériane a réussi à repousser les assaillants, qui ont pris la fuite, permettant ainsi de reprendre le contrôle de la zone, précise le rapport.

Ces derniers jours, le nord du pays a été le théâtre de plusieurs attaques menées par des jihadistes et des groupes criminels, surnommés “bandits”, qui ont intensifié leurs offensives contre des bases militaires et des communautés.

L’État de Borno, tout comme d’autres régions du nord du Nigeria, fait face à une recrudescence des actes de violence terroriste orchestrés par Boko Haram et l’Iswap, malgré les efforts soutenus de l’armée pour contrer cette menace dans la région.