Pour l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, le Forum économique France-Maroc à Dakhla incarne à la fois la position claire de la France sur le Sahara, la formidable dynamique économique bilatérale et son renouvellement pour faire face ensemble aux nouveaux défis, ainsi que la projection vers l’Afrique de l’économie marocaine et celle des deux pays.

M. Lecourtier: le Forum économique Maroc-France à Dakhla « incarne la position claire de la France sur le Sahara »

Dans son intervention, M. Lecourtier, a affirmé, jeudi, que l’État français encourage et soutient les entreprises françaises dans leurs investissements dans les provinces du sud du Royaume, indiquant que les entreprises françaises ont déjà pris part aux « développements impressionnants » qu’a connus le Maroc.

Ces entreprises françaises seront également au rendez-vous « des développements encore plus remarquables du Sud » du Royaume, a-t-il dit.

Passant en revue le développement tous azimuts du Royaume, l’ambassadeur a relevé que « dans l’industrie, le pays s’est hissé à un niveau encore jamais atteint dans les chaînes de valeur mondiales », alors que dans le domaine énergétique, le Maroc est « en train de se muer en un géant » en la matière.

Dans ce sens, il a rappelé que les partenariats franco-marocains sont à l’œuvre pour exploiter ce potentiel, à la fois dans les énergies renouvelables, les interconnexions entre l’Europe et l’Afrique, et les perspectives de l’hydrogène vert.

« Tout cela se passera essentiellement dans les régions de Guelmim-Oued Noun, de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab », a-t-il précisé.

« C’est plus que jamais le moment d’accélérer davantage pour saisir les opportunités qu’offre le Maroc dans toutes ces régions », a dit M. Lecourtier en s’adressant aux entreprises françaises.

L’ambassadeur a en outre souligné que ce forum « démontre la dynamique économique exceptionnelle entre nos deux pays », insistant sur l’importance de l’organisation de ce rendez-vous à Dakhla, ville où « s’imaginent et se développent les coopérations de demain ».

Ce forum, a-t-il poursuivi, incarne aussi une projection vers l’Afrique de l’économie marocaine et pose un nouveau jalon de la feuille de route économique franco-marocaine pour la prochaine génération.

« Car nous sommes ici dans un véritable corridor vers l’Afrique de l’Ouest et au-delà le continent. C’est l’ambition du Maroc pour cette région, dont le Port de Dakhla Atlantique, futur débouché logistique et économique du Sahel, est l’expression la plus éclatante », a relevé M.Lecourtier.

« Carrefour historique, la dynamique de cette région la situe aujourd’hui à la croisée des routes logistique, énergétique (électrique et gazier), numérique, sans oublier humaine, entre l’Europe, le Nord du Maroc et le continent africain », a-t-il ajouté.

« Pour toutes ces raisons ce forum de Dakhla fera date. Il pose un nouveau jalon de la feuille de route économique franco-marocaine pour la prochaine génération », a souligné l’ambassadeur de France au Maroc.

Organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), à travers le Club des Chefs d’Entreprises France-Maroc, ce forum économique vise à renforcer le partenariat économique bilatéral et à identifier de nouvelles synergies entre les communautés d’affaires marocaines et françaises.