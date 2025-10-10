Championnat Kite-Surf World Cup à Dakhla: la française Capucine Delannoy s’adjuge le titre

La Française Capucine Delannoy s’est adjugée la 15e édition du « Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup », au terme de la finale disputée jeudi à Foum Labouir, à Dakhla.

La surfeuse française a dominé sa concurrente brésilienne Kesiane Rodrigues lors d’une finale haletante, s’imposant sur un score sans appel de 16.37 à 13.84.

La troisième marche du podium a été occupée par l’autre brésilienne Serena Luz qui a battu lors de la petite finale la française Astrid Cheylus par 9.84 à 8.03.

À cette occasion, Capucine Delannoy s’est dite satisfaite de cette performance à l’issue d’une journée « parfaite », soulignant avoir atteint l’objectif fixé en début d’année en remportant l’ensemble des étapes jusqu’au sacre final.

La clé de cet exploit réside dans un entraînement assidu, pouvoir tirer parti des défaites et le soutien précieux de son entourage, a-t-elle dit.

De son côté, la Kesiane Rodrigues a fait part de sa joie de participer à ce championnat disputé à Dakhla, « un lieu de prédilection », notant que la compétition s’est déroulée dans d’excellentes conditions, avec un vent favorable et de belles vagues.

Qualifiant d’enrichissante l’expérience de rivaliser avec les meilleurs du monde, la surfeuse brésilienne a formulé l’espoir de pouvoir s’imposer lors de la prochaine édition.

Cette manifestation sportive d’envergure incarne un jalon symbolique, célébrant quinze années de glisse à Dakhla et positionnant davantage la région comme capitale mondiale du kitesurf et vitrine d’un Maroc en mouvement.

Organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 15e édition du « Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup » a réuni les 40 meilleurs champions du monde issus de 14 pays.

La présidente de l’Association Lagon Dakhla, co-organisatrice du » Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de Kitesurf », Laila Ouachi a exprimé sa fierté de voir quatre Marocains prendre part à cette compétition internationale, soulignant que l’objectif est de permettre aux compétiteurs marocains d’atteindre un niveau élevé pour participer au tour mondial.

Depuis 15 ans, ce Championnat contribue au développement touristique de la ville, a rappelé la présidente de l’Association Lagon Dakhla, indiquant que cette dynamique a permis à la ville de s’imposer comme une vraie capitale de cette niche touristique attirant chaque année des milliers de passionnés des vagues venus du monde entier.