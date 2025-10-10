Le prix Nobel de la paix a été attribué, vendredi à Oslo, à la cheffe de l’opposition vénézuélienne María Corina Machado pour son engagement en faveur de la paix en son militantisme pour la démocratie.

Le Nobel de la Paix attribué à la cheffe de l’opposition vénézuélienne María Corina Machado

Dans un communiqué, le comité Nobel indique que le prix de la paix 2025 « est attribué à une défenseuse courageuse et engagée en faveur de la paix, à une femme qui maintient la flamme de la démocratie allumée au milieu d’une obscurité grandissante ».

« María Corina Machado a démontré que les instruments de la démocratie sont aussi les instruments de la paix », poursuit le comité qui récompense la 106e lauréate « pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien ».

Elle « incarne l’espoir d’un avenir différent, un avenir où les droits fondamentaux des citoyens sont protégés et où leurs voix sont entendues. Dans cet avenir, les peuples seront enfin libres de vivre en paix », poursuit le communiqué.

En 2024, le Nobel de la paix a été décerné à Nihon Hidankyo, un groupe de survivants des bombardements de Hiroshima et Nagasaki qui milite pour l’abolition mondiale des armes nucléaires.