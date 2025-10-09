Le président américain Donald Trump a annoncé, jeudi, qu’il « va essayer » d’aller en Egypte pour la signature de l’accord de cessez-le-feu et assure qu’il y aura un « désarmement » du Hamas et un retrait des troupes israéliennes dans une prochaine phase de cet accord.

Donald Trump en Egypte pour la signature « officielle » de l’accord

« Au moment opportun, nous nous rendrons en Égypte (…) pour la signature officielle » de l’accord sur le cessez-le-feu, a dit le président Trump lors d’une réunion de cabinet à la Maison Blanche.

Le chef de l’exécutif US a aussi tenu à saluer l’apport et l’engagement de l’ensemble des pays de la région pour l’aboutissement de ces efforts de paix.

« Le monde entier s’est rallié à cet accord », s’est félicité le président Trump, estimant que son plan ouvre la voie à une paix durable au Moyen-Orient.

Le président américain a, en outre, fait savoir que la libération de tous les otages détenus par le Hamas à Gaza devrait intervenir lundi ou mardi prochains.

La veille, M. Trump a annoncé qu’Israël et le Hamas avaient tous deux « accepté la première phase » de son plan de paix pour Gaza.

« Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu’Israël retirera ses troupes jusqu’à une ligne convenue, les premières étapes en vue d’une paix solide, durable et éternelle », a-t-il écrit dans un message sur Truth Social, assurant que toutes les parties seront « traitées équitablement ».

La semaine dernière, M. Trump avait annoncé un « plan global » de paix, assurant qu’une fois accepté par les parties, il permettra de mettre fin « immédiatement » à la guerre.