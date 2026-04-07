Le Maroc s’engage pour des politiques respectueuses de la santé environnementale (Benali)

Relevant que l’intégration de ces problématiques dans les politiques publiques figurent au cœur des priorités nationales, la ministre a rappelé l’action du Royaume lors de sa présidence de l’Assemblée des Nations-Unies pour l’environnement en faveur du renforcement du multilatéralisme afin de progresser vers des solutions concrètes, intégrées et durables face aux crises environnementales. « Nous avons alors porté au plus haut niveau ces questions dans un contexte mondial difficile marqué notamment par la guerre russo-ukrainienne, sachant que l’impact des guerres demeure non négligeable sur la santé et l’environnement », a-t-elle fait observer. Elle a, à cet égard, insisté sur « l’impératif de prendre en compte des solutions innovantes, comme pour le cas du Maroc, qui a adopté une politique énergétique qui réserve une large place à la promotion d’une énergie renouvelable, propre et souveraine ». Une attention toute particulière « est également accordée à la connectivité énergétique compte tenu de l’interdépendance entre régions et même entre pays », a expliqué Mme Benali, notant que la politique environnementale devra prendre en considération le fait que les industries dépendent encore du plastique et de la pétrochimie.

Les débats de ce panel, marqué par la participation de la ministre française de la Transition écologique et de la Biodiversité, Monique Barbut, ont focalisé sur les réponses à apporter face à l’enjeu global de santé-environnement, au regard des différentes contaminations de l’environnement. De même, un cadrage scientifique a été présenté pour illustrer l’état des connaissances sur les effets des facteurs environnementaux sur la santé, avec une attention portée à certains contaminants de l’environnement, dont les plastiques et autres substances polluantes PFAS. A l’initiative de parlementaires et de scientifiques européens, un appel pressant a été lancé lors de cette rencontre pour le déploiement de solutions collectives aux problématiques santé-environnement.

Ont pris part à ce panel ministériel de haut niveau, l’ambassadrice française pour l’environnement, Barbara Pompili, la secrétaire d’Etat kenyane chargée de la Santé publique, Mary Muthoni Muriuk, et le ministre arménien de la Santé, Anahit Avanesyan, ainsi que plusieurs chercheurs et responsables d’organisations régionales et internationales.

Lors de ce sommet international, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, représente le Roi Mohammed VI, accompagné d’une délégation composée de Mme Benali, de hauts responsables de ce département, ainsi que du ministère de la Santé et de la Protection sociale et de la consule générale du Royaume à Lyon, Rajae Benchaji.