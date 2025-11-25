Le Maroc participe au 7e Sommet Union Africaine‑Union Européenne

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau Nizar Baraka, a pris part, sur hautes instructions royales, au 7e Sommet Union Africaine‑Union Européenne, dont les travaux se sont ouverts lundi à Luanda (Angola), sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ».

Placé sous le signe de la poursuite d’un partenariat robuste, équilibré et tourné vers l’avenir, ce Sommet s’étale sur deux jours, les 24 et 25 novembre. Les travaux du Sommet s’articulent autour de deux sessions, dont une sous le thème « citoyens, migrations et mobilité ».

Le Roi Mohammed VI a été désigné Champion de l’Union Africaine sur la question des Migrations, lors du 30e Sommet de l’UA en janvier 2018.

Le Sommet de Luanda s’inscrit dans la continuité du 6e Sommet UA-UE, qui s’est tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, lors duquel les deux parties ont réaffirmé leur détermination à nouer des liens plus étroits entre les deux continents, en s’inspirant de valeurs partagées, d’intérêts mutuels et d’une vision commune en vue d’assurer une croissance durable et la prospérité.