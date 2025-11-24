L’accueil par le Maroc de l’AG d’INTERPOL procède de son « ferme engagement en faveur d’une coopération sécuritaire multilatérale renforcée » (Hammouchi)

L’accueil par le Maroc de la 93e Assemblée générale d’INTERPOL, dont les travaux se sont ouverts, lundi à Marrakech, procède du ferme engagement du Royaume en faveur d’une coopération sécuritaire multilatérale renforcée et de son implication agissante dans les efforts internationaux face aux menaces croissantes du crime transnational organisé, a affirmé le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

Cet engagement constant s’inscrit dans le droit fil des hautes directives du Roi Mohammed VI, qui considère la sécurité comme un bien commun et une responsabilité partagée, dont la préservation est tributaire d’une coopération institutionnelle solide, de partenariats sociétaux et d’une action conjointe consolidée à l’international », a souligné M. Hammouchi, à l’ouverture de cette session (24-27 novembre).

Dans cette optique, les services de la Sûreté nationale du Royaume ont mis en place une stratégie sécuritaire intégrée, alliant préservation de la sécurité et respect des droits de l’Homme, où action policière et communication sécuritaire sont indissociables, au service du citoyen, a-t-il fait observer.

« Face aux menaces transfrontalières dues aux ramifications de structures criminelles virtuelles, à l’interconnexion de réseaux et entités criminelles ou à la prolifération de pôles terroristes régionaux, il s’avère nécessaire de créer des structures sécuritaires communes et indivisibles, fondées sur une coordination étroite entre les polices nationales, INTERPOL et les organisations régionales y afférentes », a-t-il dit.

Pour assurer la sécurité collective, il importe non seulement de développer les institutions sécuritaires nationales mais aussi de moderniser leurs mécanismes de fonctionnement pour répondre aux attentes croissantes des citoyens, a-t-il poursuivi, plaidant pour la consolidation de la coopération internationale et l’assistance réciproque entre les États.

« INETRPOL de demain »

Par ailleurs, M. Hammouchi a mis en relief le rôle central d’INTERPOL dans la promotion de la coopération policière internationale, le renforcement des mécanismes de coopération multilatérale et la consolidation des relations entre les organismes chargés de l’application de la loi dans les différents pays membres, ajoutant que la recrudescence des menaces sécuritaires et l’émergence de nouvelles formes de criminalité, couplées à une utilisation abusive des nouvelles technologies, imposent des responsabilités et des charges accrues à la fois pour INTERPOL et les organes sécuritaires nationaux.

Il a, à ce propos, fait part de l’ambition commune d’une « INETRPOL de demain » en vue de bâtir un monde plus sûr, où la sécurité est le socle du développement et le pilier de la prospérité et de la stabilité, ajoutant que la réalisation de cet objectif devrait passer inéluctablement par cette Assemblée générale qui se tient à la cité ocre.

Dans ce cadre, il s’est réjoui de voir cette session plancher sur les nouveaux défis sécuritaires et les menaces atypiques émergentes, relevant que le déploiement de nouvelles capacités policières mondiales, le renforcement de la présence régionale d’INTERPOL et son impact opérationnel, l’encouragement des États à ratifier la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité sont autant de sujets d’actualité qui appellent à davantage de solidarité internationale contre la criminalité cybernétique, devenue aujourd’hui une des formes de guerre hybride visant à affaiblir les États et à saper leur sécurité et leur stabilité.

Le fait de consacrer une part importante des débats au rôle de la femme et à sa place dans le domaine policier constitue aussi une initiative distinguée consacrant l’approche genre en la matière, au regard des succès engrangés par les policières sur le terrain, y compris dans les situations les plus complexes et dangereuses, a relevé M. Hammouchi.

« Le Royaume du Maroc est pleinement confiant en la réussite des travaux de cette Assemblée générale et demeure engagé à renforcer son action commune avec le Secrétariat général d’INTERPOL et l’ensemble des pays membres », a-t-il dit, ajoutant que cet engagement découle d’une conviction ferme que la sécurité est un investissement commun et un acquis collectif qu’il appartient à chacun de réaliser, préserver et consacrer de manière continue ».

Et de conclure que l’AG d’INTERPOL constitue la plateforme la plus appropriée pour débattre des enjeux de la sécurité collective et concevoir les meilleures approches pour la préserver et la renforcer.

Cette 93e Assemblée générale examinera les grandes tendances criminelles mondiales, notamment le démantèlement des réseaux criminels transfrontaliers, la lutte contre les centres internationaux d’escroquerie, le renforcement des capacités policières mondiales et la promotion du rôle des femmes dans le travail policier.

Instance dirigeante suprême d’Interpol, l’Assemblée générale est le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l’application de la loi. Elle constitue une occasion pour les pays membres de nouer des relations et de partager leurs expériences.

Pour cette session, elle abordera diverses questions, notamment l’identification et le démantèlement de la criminalité transnationale organisée, le démantèlement des centres d’escroquerie transnationaux, le renforcement des capacités policières mondiales d’INTERPOL et la promotion de la place des femmes dans la police.