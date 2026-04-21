FÃ¨s, capitale des spiritualitÃ©s et des savoir-faire, accueillera du 4 au 7 juin 2026 la 29e Ã©dition du Festival des Musiques SacrÃ©es du Monde, pour une Ã©dition plus dense et enrichie. Ã€ lâ€™honneur cette annÃ©e, les MÃ¢alemines, gardiens du geste et du patrimoine, dont lâ€™hÃ©ritage sÃ©culaire sera cÃ©lÃ©brÃ© dans une Ã©dition mÃªlant transmissions, crÃ©ations et hommages.

Le Festival de FÃ¨s des Musiques SacrÃ©es du Monde cÃ©lÃ¨bre les MÃ¢alemines, Gardiens du Geste et du Patrimoine

PlacÃ©e sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI,Â cette nouvelle Ã©dition entend cÃ©lÃ©brer une thÃ©matique profondÃ©ment enracinÃ©e dans lâ€™identitÃ© de la citÃ© spirituelle et du Royaume : Â« FÃ¨s et les MÃ¢alemines, Gardiens du Geste et du Patrimoine Â».

Cette thÃ©matique forte sâ€™inscrit dans la vision du Roi, telle quâ€™exprimÃ©e, en septembre 2001 Ã FÃ¨s, dans le message royal prononcÃ© en ouverture du Colloque national sur le Livre Blanc de lâ€™Artisanat et des MÃ©tiers.

A travers ce choix, le Festival mettra Ã lâ€™honneur la figure essentielle des MÃ¢alemines, ces maÃ®tres dâ€™art dont la contribution, souvent discrÃ¨te mais fondatrice, a jalonnÃ© lâ€™histoire de FÃ¨s et celle du Maroc. Leur rÃ´le dans lâ€™Ã©dification de sites et dâ€™ouvrages exceptionnels, leur apport dÃ©terminant Ã lâ€™enrichissement des savoir-faire et leur transmission aux gÃ©nÃ©rations futures seront magnifiÃ©s.

Câ€™est leur empreinte, au cÅ“ur de la vie sociale et des diffÃ©rentes confrÃ©ries, qui constituera le fil rouge de cette Ã©dition, cÃ©lÃ©brant ainsi lâ€™excellence du geste dans ce quâ€™il a de plus noble et de plus vivant, vÃ©ritable vecteur du rayonnement du Royaume.

Rayonnement international

Â«Â Cette Ã©dition 2026 est une profonde reconnaissance de la mission des MÃ¢alemines qui prÃ©servent et font perdurer notre mÃ©moire collective, par la main et le cÅ“ur, devenant ainsi les gardiens de lâ€™Ã¢me de FÃ¨s et du Maroc. Ã€ travers eux, nous cÃ©lÃ©brons non seulement un hÃ©ritage, mais une promesse, celle de la transmission, de la beautÃ© et de la pÃ©rennitÃ© dâ€™un art qui Ã©lÃ¨ve lâ€™humanitÃ©Â Â», a dÃ©clarÃ© Abderrafie Zouiten, PrÃ©sident de la Fondation Â«Â Esprit de FÃ¨sÂ Â».

Reconnu comme leÂ premier festival au monde dans le domaine des musiques sacrÃ©es, le Festival de FÃ¨s confirme son rÃ´le de pont entre les cultures et les spiritualitÃ©s. Cette position dâ€™excellence a rÃ©cemment Ã©tÃ© saluÃ©e par lâ€™attribution du prestigieux prixÂ Â« Mercurio Alato Â», vÃ©ritable Oscar de la diplomatie culturelle italienne, venant consacrer un engagement unique en faveur du dialogue des civilisations par lâ€™art et la musique.

Une Ã©dition riche en nouveautÃ©s

Cette 29e Ã©dition innovera en proposant une programmation plus dense, sur quatre jours, mais Ã©galement une expÃ©rience festivaliÃ¨re enrichie par des spectacles en matinÃ©e, offrant ainsi de nouveaux temps forts de dÃ©couverte.

Le programme du Festival (https://fesfestival.com) laisse prÃ©sager un parcours artistique exceptionnel qui mÃªlera crÃ©ations inÃ©dites, rencontres spirituelles et grandes figures de la scÃ¨ne musicale.

Les festivitÃ©s dÃ©buteront le jeudi 4 juin Ã 21h Ã Bab Makina avecÂ le traditionnel grand spectacle dâ€™ouverture ayant choisi pour thÃ¨me, cette annÃ©e, Â«Â Anima Ex Materia â€” Du ciel Ã la TerreÂ Â», une fresque poÃ©tique cÃ©lÃ©brant lâ€™Ã¢me secrÃ¨te de lâ€™artisanat.

Hommage aux relations entre le Maroc et lâ€™Allemagne

Premier festival mondial des musiques sacrÃ©es, le Festival de FÃ¨s poursuit par ailleurs son dialogue des cultures et des arts. Lâ€™Ambassade dâ€™Allemagne et la Fondation Esprit de FÃ¨s cÃ©lÃ¨brent les 70 annÃ©es des relations diplomatiques entre les deux pays Ã travers une prestation unique oÃ¹ se mÃªleront la crÃ©ation et les chants amazighs.

Instrument de renforcement des grands partenariats culturels internationaux du Royaume, le Festival accueillera, dans le cadre des cÃ©lÃ©brations des 70 ans des relations diplomatiques entre le Maroc et lâ€™Allemagne, le spectacle Â« Bodies Â» de lâ€™artiste australo-allemande Kat Frankie, accompagnÃ©e de sept chanteuses, le vendredi 5 juin Ã 21h Ã Bab Makina et une fusion unique avec les chants de femmes de lâ€™ensemble Ahwach Issaffen du Haut Atlas.

Cette crÃ©ation polyphonique contemporaine dialoguera aussi avec les voix de Ghada Shbeir (Liban), Nabyla Maan (Maroc) et Kaushiki Chakrabarty (Inde). Une soirÃ©e placÃ©e sous le signe de la richesse des expressions fÃ©minines dâ€™Orient et dâ€™Occident, en partenariat avec lâ€™Ambassade dâ€™Allemagne de Rabat.

Prix Â«Â Le Souffle de la mainÂ Â»

Marquant lâ€™ambition renouvelÃ©e du Festival dâ€™ouverture aux jeunes gÃ©nÃ©rations, cette Ã©dition sera marquÃ©e par le lancement duÂ Prix Â«Â Le Souffle de la mainÂ Â», destinÃ© Ã mettre en valeur de jeunes talents qui expriment leurs savoirs crÃ©atifs dans diffÃ©rentes matiÃ¨res. Cette distinction, ancrÃ©e dans le monde universitaire et tournÃ©e vers la jeunesse, entend perpÃ©tuer la chaÃ®ne de transmission cÃ©lÃ©brÃ©e par le Festival.

Volet intellectuel de lâ€™Ã©vÃ©nement, le Forum du Festival de FÃ¨s des Musiques SacrÃ©es du Monde perpÃ©tue son rendez-vous incontournable. Il sera organisÃ©, cette annÃ©e, autour des liens entre sciences et arts traditionnels, Ã travers la figure de lâ€™artisan, poÃ¨te du geste et mÃ©diateur entre le visible et lâ€™invisible, Ã travers notamment les formes gÃ©omÃ©triques du zellige, explorant la dimension spirituelle de cet art ancestral.

Des expositions dans des lieux de mÃ©moire viendront Ã©galement ponctuer cette Ã©dition, offrant un regard sensible sur les gestes et les matiÃ¨res Ã lâ€™honneur.

Le Festival de FÃ¨s des Musiques SacrÃ©es du Monde sâ€™apprÃªte ainsi Ã Ã©crire un nouveau chapitre de son histoire, oÃ¹ la main qui faÃ§onne la pierre ou le bois, la laine ou la soie dialogue avec la voix qui chante le sacrÃ©, pour offrir au public un rendez-vous incontournable avec le meilleur de lâ€™esprit de FÃ¨s.