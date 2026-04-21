L’Irak rouvre un poste-frontière avec la Syrie après 13 ans de fermeture

Le poste-frontière de « Rabia », dont la réouverture a été annoncée par les autorités irakiennes lors d’une déclaration à la presse, est l’un des trois points de passage reliant l’Irak à la Syrie, pays voisin à l’ouest avec lequel il partage plus de 600 km de frontière, aux côtés des postes de « Al-Qaïm » et « Al-Walid ».

Avec la réouverture du poste de « Rabia », les trois postes-frontières entre les deux pays voisins sont désormais tous opérationnels.

Les autorités irakiennes accordent une importance stratégique à ce point de passage, car il relie l’Irak à la Syrie à hauteur de leurs frontières respectives avec la Turquie. Il s’inscrit dans le cadre du projet de “Route du développement”, un corridor actuellement en cours de réalisation sur environ 1 200 km, comprenant des autoroutes et des voies ferrées, et destiné à relier les pays du Golfe, au sud, à la Turquie, au nord, en passant par l’Irak.

Le poste-frontière de « Rabia » avait été fermé en 2014 à la suite de l’émergence de « Daech ». Bien que celle-ci ait été vaincue en Irak en 2017 et en Syrie en 2019, le poste est resté fermé au commerce, n’étant utilisé que de manière ponctuelle pour l’acheminement de l’aide des Nations unies vers la Syrie durant les années de conflit.