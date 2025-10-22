Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, s’est entretenu mercredi à Paris avec son homologue marocain Nasser Bourita.

Jean-Noël Barrot: « Le plan d’autonomie, proposé par le Maroc en 2007, reste la seule base pour aboutir à une solution durable »

Les ministres ont fait le point sur le partenariat d’exception renforcé qui lie la France et le Maroc, près d’un an après la visite d’Etat du président de la République au Maroc à l’invitation du Mohammed VI, indique un communiqué du quai d’Orsay.

MM Bourita et Barrot ont évoqué les nombreux domaines dans lesquels nous avons pu approfondir une relation bilatérale particulièrement riche, notamment en qui concerne le partenariat industriel et stratégique, les mobilités ou encore les enjeux globaux, et ont encouragé la poursuite de cette dynamique.

A cet égard, le ministre français a salué l’adhésion récente du Maroc au groupe des pays dotés d’une diplomatie féministe (FFP+) et la participation de son homologue Bourita à la conférence ministérielle des diplomaties féministes qui se tient aujourd’hui et demain à Paris.

S’agissant du Sahara marocain, M. Barrot a rappelé la position intangible de la France, pour laquelle le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.

« Le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui suscite un consensus international de plus en plus large, reste la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans ce contexte, la France est résolument engagée aux Nations unies en faveur d’un règlement politique définitif de cette question », précise le communiqué.

Les deux ministres ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel.

M. Barrot a salué les perspectives de renforcement du partenariat euro-marocain et euro-méditerranéen dans toutes ses dimensions, au bénéfice de nos deux continents. Il a réaffirmé sa volonté de mettre la coopération franco-marocaine au service du règlement des crises régionales et internationales, notamment au Proche-Orient et sur le continent africain.