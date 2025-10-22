Le prince héritier Moulay El Hassan préside une cérémonie offerte par le Roi aux champions du monde U20

Le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, mercredi au palais royal de Rabat, sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’Équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur triomphe lors de la Coupe du monde 2025 organisée au Chili.

A cette occasion, le prince Héritier a été salué par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lekjaa, l’entraîneur de l’Equipe nationale, M. Mohamed Ouahbi et les membres de l’Equipe nationale, avant de poser pour une photo souvenir.

Une cérémonie de thé a été organisée en l’honneur des membres de l’Equipe nationale des moins de 20 ans qui a remporté ce titre mondial, le premier du genre dans l’Histoire du football marocain et arabe.

Ce sacre s’inscrit pleinement dans le cadre de la vision proactive du Roi, qui a hissé la formation sportive nationale aux plus hauts standards internationaux en la matière, notamment à travers l’Académie Mohammed VI de Football, véritable creuset de talents de la jeunesse marocaine.

Il constitue aussi une source de fierté profonde pour toute la Nation et met en avant avec éclat les valeurs d’effort, de persévérance et de travail, qui balisent la voie à la réussite et à l’excellence.

À la suite de la victoire des Lionceaux de l’Atlas contre l’équipe argentine en finale de la Coupe du Monde de la FIFA-U20, le souverain avait adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale dans lequel il a souligné que l’équipe marocaine avait dignement honoré son pays et sa jeunesse, en représentant le Royaume et le Continent africain comme il se doit.