Iran : démantèlement d’une cellule de cinq présumés espions du Mossad au Khorasan

Les autorités iraniennes ont annoncé l’arrestation de cinq individus dans la province du Khorasan, soupçonnés de collecter des données sensibles pour le compte du Mossad israélien. Cette opération s’inscrit dans une vaste campagne de répression interne alors que les tensions militaires entre Téhéran et l’État hébreu atteignent un niveau critique.

Le département de l’information du ministère de l’Intelligence iranien a confirmé samedi l’arrestation de cinq membres d’un réseau qualifié d’« affilié au service d’espionnage sioniste ». Les suspects ont été appréhendés dans la région du Khorasan, une zone stratégique du nord-est de l’Iran. Selon le communiqué officiel, les individus auraient été recrutés par des intermédiaires du Mossad via des plateformes de communication cryptées.

Le groupe est accusé d’avoir recueilli des informations précises sur des sites militaires, des infrastructures économiques vitales et des centres de recherche dans la province. Les autorités affirment avoir saisi lors des perquisitions des équipements de communication sophistiqués, des cartes SIM étrangères ainsi que du matériel destiné à la transmission de coordonnées géographiques par satellite. Selon les rapports de l’agence de presse d’État IRNA, les suspects auraient reçu des promesses de rémunérations financières importantes et de visas pour des pays européens en échange de leurs services.

Cette opération au Khorasan fait partie d’une vague d’arrestations plus large signalée par les Gardiens de la révolution (CGRI) depuis le début du mois de mars. Des cellules similaires auraient été démantelées dans les provinces du Mazandaran et du Khouzistan, portant à plusieurs dizaines le nombre de personnes détenues pour « coopération avec l’ennemi ». Le procureur général de la région a souligné que les détenus sont poursuivis pour « corruption sur Terre » et « espionnage », des chefs d’inculpation passibles de la peine de mort en République islamique.

Ces arrestations surviennent dans un contexte de paranoïa sécuritaire accrue en Iran, alors que des frappes israéliennes ont visé plusieurs infrastructures militaires sur le territoire national ces dernières semaines. Téhéran accuse régulièrement Israël d’utiliser des réseaux locaux pour mener des actes de sabotage et des assassinats ciblés. Pour l’heure, les services de renseignement israéliens n’ont émis aucun commentaire officiel, conformément à leur politique habituelle concernant les questions d’espionnage.