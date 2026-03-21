TotalEnergies et Holcim lancent la plus grande centrale solaire flottante d’Europe en Belgique

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Le groupe français TotalEnergies a annoncé, vendredi, avoir inauguré avec le cimentier international Holcim une centrale solaire flottante d’une capacité de 31 MW, située à Obourg, en Belgique.

Cette centrale produit 30 GWh par an d’électricité renouvelable, qui est entièrement autoconsommée par les installations de Holcim, ce qui en fait la plus grande centrale solaire flottante d’Europe dédiée à l’autoconsommation.

Olivier Greiner, Managing Director Retail Power & Gas Belgium chez TotalEnergies, a exprimé sa satisfaction quant à cette inauguration, soulignant la capacité des équipes de TotalEnergies à innover pour répondre aux besoins de leur partenaire Holcim. Il a également mentionné que TotalEnergies accompagne d’autres clients industriels dans leurs projets de décarbonation.

Pour assurer une intégration paysagère optimale, un forage dirigé de plus de 700 mètres a été réalisé afin de relier les panneaux solaires à la sous-station électrique. La centrale est implantée sur un ancien site d’extraction de craie, qui a été réhabilité en lac, illustrant ainsi les efforts en matière de durabilité et de respect de l’environnement.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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