Le Maroc accueillera la Coupe du Monde Féminine U-17 du 17 octobre au 7 novembre 2026.

Le Maroc a été confirmé comme pays hôte de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026, qui se déroulera du 17 octobre au 7 novembre 2026. Cette édition s’inscrit dans un cycle exceptionnel de cinq tournois consécutifs attribués au royaume chérifien par la FIFA pour la période 2025-2029.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a officialisé les dates de la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17, qui se tiendra sur le sol marocain à l’automne 2026. La compétition débutera le 17 octobre pour s’achever le 7 novembre 2026. Cette annonce fait suite à la décision prise en mars 2024 de confier au Maroc l’organisation des cinq prochaines éditions de ce tournoi annuel, soulignant la volonté de l’instance mondiale de pérenniser l’événement dans une nation aux infrastructures sportives en plein développement.

Le tournoi 2026 conservera le format élargi introduit lors de l’édition 2025, réunissant un total de 24 sélections nationales contre 16 auparavant. La répartition des places par confédération attribue 5 créneaux à l’Afrique (CAF, incluant le Maroc en tant qu’hôte), 5 à l’Europe (UEFA), 4 à l’Asie (AFC), 4 à l’Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (Concacaf), 4 à l’Amérique du Sud (CONMEBOL) et 2 à l’Océanie (OFC). À ce jour, outre le pays hôte, la Nouvelle-Zélande et les Samoa sont les deux premières nations à avoir validé leur qualification.

Sur le plan organisationnel, les villes hôtes et les stades officiels seront confirmés ultérieurement par le comité local d’organisation et la FIFA. Les 24 équipes seront réparties en six groupes de quatre. Le règlement technique prévoit que les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale, marquant le début de la phase à élimination directe.

La compétition 2026 verra la Corée du Nord remettre son titre en jeu, après sa domination historique sur la catégorie (titrée en 2024 et 2025). Le Japon, l’Espagne, la France et la Corée du Sud figurent également parmi les nations ayant déjà remporté ce trophée depuis sa création en 2008. Le calendrier complet des rencontres et la date du tirage au sort final seront communiqués après la conclusion de l’ensemble des tournois de qualification continentaux.