Emmanuel Macron annonce la création d’un « comité conjoint pour la consolidation de l’Etat de Palestine »

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi la création d’un « comité conjoint pour la consolidation de l’Etat de Palestine », à l’issue de sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas.

Le comité « contribuera au travail d’élaboration d’une nouvelle Constitution », a indiqué Emmanuel Macron lors d’une déclaration conjointe à l’Elysée.

Le comité doit aussi faciliter le « retour rapide de l’Autorité palestinienne à Gaza et l’exclusion du Hamas de tout rôle dans la gouvernance de l’enclave ».

Selon M. Macron, « la priorité va à l’organisation d’élections présidentielle et générales libres, transparentes et démocratiques dans l’ensemble des Territoires palestiniens, y compris à Jérusalem-Est [zone annexée par Israël] ».

Emmanuel Macron a affirme que Mahmoud Abbas s’était engagé à ce qu’elles aient lieu « un an après le passage à la deuxième phase du cessez-le-feu ». De son côté, le dirigeant palestinien a confirmé que « les acteurs n’ayant pas renoncé à la violence » ne pourraient pas en faire partie.

Emmanuel Macron a par ailleurs évoqué « la violence des colons [israéliens] et l’accélération des projets de colonisations atteignent de nouveaux records (…) et constituent des violations du droit international ».

« Les projets d’annexion partielle ou totale constituent une ligne rouge à laquelle nous réagirons fortement avec nos partenaires européens », a répété le président français.

Le chef de l’Etat français a salué également la condamnation par Mahmoud Abbas des attaques du 7-Octobre et de l’antisémitisme. « Seule la solution à deux Etats permettra aux peuples israélien et palestinien (…) de vivre en paix et en sécurité », a-t-il répété.

« A Gaza, la priorité va à l’urgence humanitaire », a en outre insisté Emmanuel Macron. C’est pourquoi « la France contribuera une nouvelle fois à hauteur de 100 millions d’euros à la réponse humanitaire pour 2025 », avec « des livraisons de fret humanitaire d’urgence pour plusieurs centaines de tonnes de compléments alimentaires, notamment pour les enfants, ainsi que des médicaments et des équipements médicaux », a détaillé le président français, qui évoque également le déploiement d' »une centaine de gendarmes » supplémentaires pour former les forces de sécurité et de police palestiniennes.

