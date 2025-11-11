Emmanuel Macron annonce la création d’un « comité conjoint pour la consolidation de l’Etat de Palestine »

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi la création d’un « comité conjoint pour la consolidation de l’Etat de Palestine », à l’issue de sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas.

Le comité « contribuera au travail d’élaboration d’une nouvelle Constitution », a indiqué Emmanuel Macron lors d’une déclaration conjointe à l’Elysée.

Le comité doit aussi faciliter le « retour rapide de l’Autorité palestinienne à Gaza et l’exclusion du Hamas de tout rôle dans la gouvernance de l’enclave ».

Selon M. Macron, « la priorité va à l’organisation d’élections présidentielle et générales libres, transparentes et démocratiques dans l’ensemble des Territoires palestiniens, y compris à Jérusalem-Est [zone annexée par Israël] ».

Emmanuel Macron a affirme que Mahmoud Abbas s’était engagé à ce qu’elles aient lieu « un an après le passage à la deuxième phase du cessez-le-feu ». De son côté, le dirigeant palestinien a confirmé que « les acteurs n’ayant pas renoncé à la violence » ne pourraient pas en faire partie.