Arrivée d’un porte-avions américain au large de l’Amérique latine pour des opérations antidrogue

« Le groupe aéronaval Gerald R. Ford, mené par le plus grand porte-avions du monde, l’USS Gerald R. Ford (CVN 78), est entré le 11 novembre dans la zone » du commandement américain pour l’Amérique latine, a annoncé le Southcom dans un communiqué.

Le déploiement de ce groupe aéronaval vise à « soutenir l’ordre du président de démanteler les organisations criminelles transnationales et de contrer le narcoterrorisme en défense de la patrie », ajoute le Southcom.

L’USS Gerald R. Ford transporte quatre escadrilles d’avions de combat F/A-18E Super Hornet, et est accompagné notamment de trois destroyers lance-missiles, selon la même source.

Les Etats-Unis ont déployé des moyens militaires importants dans la lutte contre le narcotrafic dans les Caraïbes et le Pacifique et y avaient mené jusque-là une vingtaine de frappes contre des embarcations depuis début septembre.

Le président Donald Trump, qui a fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants l’une des grandes priorités de son mandat, avait déjà renforcé la présence militaire US dans les Caraïbes et le Pacifique pour lutter contre les cartels avec l’envoi, début septembre, de dix avions de combat furtifs F-35 à l’île de Porto Rico, territoire rattaché aux États-Unis situé dans la mer des Caraïbes.

Washington avait également déployé plus de 4.000 militaires et de sept bâtiments de guerre américains, dont trois navires amphibies d’assaut, dans les Caraïbes, et un autre dans le Pacifique.

Le président américain considère que les États-Unis sont en « conflit armé » contre les cartels du narcotrafic, classés comme organisations terroristes par la Maison Blanche, selon une notice qu’il a adressée récemment au Congrès.