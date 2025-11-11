Maroc : 5.000 enfants en situation de handicap intégrés en 2025 dans les écoles publiques (Rachidi)

A cet effet, il a rappelé que l’élaboration du 2e Plan national pour la promotion des droits des personnes handicapées (2025-2027) a été le fruit des « efforts concertés, en coordination avec 26 départements ministériels et institutions publiques ».

Aussi, M. Rachidi a insisté sur le fait que le ministère de la Solidarité, de l’Intégration sociale et de la Famille a noué des partenariats avec plusieurs départements en vue d’améliorer la situation des personnes en situation de handicap, notamment dans le secteur de la santé, en intégrant un certain nombre de services médicaux et paramédicaux non couverts par l’assurance maladie au panier de soins pris en charge par la couverture médicale.

Concernant le transport, il a relevé qu’un projet d’accord est en cours d’élaboration avec l’Office national des chemins de fer (ONCF), visant à permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 50%.

De même, il a mis en avant d’autres partenariats et accords, dont un prévu avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) afin de garantir à ces personnes un accès gratuit à tous les stades et aux rencontres nationales et continentales.

Dans le cadre du programme national « Villes accessibles », M. Rachidi a fait savoir que des accords de partenariat ont été conclus avec 94 collectivités locales, ainsi qu’un autre accord avec le ministère délégué en charge de la transition numérique et de la réforme administrative, concernant l’emploi public et la mise en œuvre de l’examen national unifié, prévoyant notamment de réserver 7% des postes nouvellement créés aux personnes en situation de handicap, outre le lancement d’un nouveau chantier relatif aux accessibilités numériques.