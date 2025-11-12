Canada : début d’une réunion des ministres des AE du G7 à Niagara

Une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 s’est ouverte mardi dans la région de Niagara, en Ontario, avec au menu des discussions sur une série de sujets, dont la sécurité, la prospérité et la résilience économique.

Intervenant à l’ouverture de ce conclave de deux jours, la cheffe de la diplomatie canadienne, Anita Anand, a souligné l’importance de construire des partenariats mondiaux forts afin de relever les défis actuels.

« Relever les défis mondiaux exige des partenariats mondiaux », a déclaré Mme Anand, ajoutant que « la force du G7 réside dans sa capacité à permettre au multilatéralisme de fonctionner pleinement ».

Les ministres des Affaires étrangères du G7 discuteront également de la guerre en Ukraine, de la situation à Gaza et des minéraux critiques.

Des représentants de l’Australie, du Brésil, de l’Inde, du Mexique, d’Arabie saoudite, de Corée du Sud et d’Ukraine prennent part à cette réunion.

Du 15 au 17 juin dernier, les dirigeants du G7 se sont réunis à Kananaskis, en Alberta, pour le Sommet du G7.

Le Canada assure la présidence tournante du G7 pour l’année 2025.

