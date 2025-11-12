Canada : début d’une réunion des ministres des AE du G7 à Niagara

Intervenant à l’ouverture de ce conclave de deux jours, la cheffe de la diplomatie canadienne, Anita Anand, a souligné l’importance de construire des partenariats mondiaux forts afin de relever les défis actuels.

« Relever les défis mondiaux exige des partenariats mondiaux », a déclaré Mme Anand, ajoutant que « la force du G7 réside dans sa capacité à permettre au multilatéralisme de fonctionner pleinement ».

Les ministres des Affaires étrangères du G7 discuteront également de la guerre en Ukraine, de la situation à Gaza et des minéraux critiques.

Des représentants de l’Australie, du Brésil, de l’Inde, du Mexique, d’Arabie saoudite, de Corée du Sud et d’Ukraine prennent part à cette réunion.

Du 15 au 17 juin dernier, les dirigeants du G7 se sont réunis à Kananaskis, en Alberta, pour le Sommet du G7.

Le Canada assure la présidence tournante du G7 pour l’année 2025.