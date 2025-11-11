Paris commémore les dix ans des attentats du 13 novembre 2015

« Dix ans après, le jeudi 13 novembre 2025, Paris honorera leur mémoire. Tous les Parisiens sont invités à se retrouver place de la République à partir de 18 heures pour suivre la cérémonie d’hommage retransmise sur grand écran », précise la même source.

Jusqu’au 16 novembre, les habitants sont également invités à déposer « une bougie, une fleur ou un mot au pied de la statue de la République » et un jardin baptisé «13 novembre 2015» sera inauguré lors d’une cérémonie d’hommage.

En outre, mercredi et jeudi soir, la Tour Eiffel « s’illuminera en bleu, blanc et rouge (…) dès la tombée de la nuit », selon la maire de la ville Anne Hidalgo.