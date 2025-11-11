Le Maroc, « terre d’accueil » du football africain et mondial (France 24)

La chaîne internationale rappelle que ces dernières années le Royaume a accueilli le Championnat d’Afrique des nations en 2018, la CAN féminine de futsal et la CAN féminine – où les Marocaines sont allées jusqu’en finale – cette année et la Coupe du monde U17 féminine.

Pour France 24, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football (Maroc-2025) sera « une répétition en vue du Mondial 2030 », devant révéler la capacité du Royaume à accueillir des événements d’envergure continentale et mondiale.

« On sait les énormes efforts et investissements qui ont été consentis par le Maroc pour livrer les infrastructures de qualité, les renouveler et les étendre », souligne le consultant du sport Jean-Baptiste Guégan, cité dans cette analyse.

Et d’ajouter que si tous les feux sont au vert pendant et à l’issue de la compétition, cette CAN devrait permettre de « montrer l’excellence de l’accueil à la marocaine ».

Sur le plan proprement sportif, France 24 fait remarquer que « sur le terrain, le Maroc se sait attendu » avec l’espoir de voir l’équipe nationale « remporter une deuxième CAN et rester ambitieux au mondial», d’autant plus qu’« après avoir pris une dimension internationale au Mondial 2022 en se hissant jusqu’en demi-finale, les Lions de l’Atlas vont jouer devant leur public près de 50 ans après avoir remporté la seule et unique CAN de leur histoire ».

Si le Maroc s’impose lors de cette CAN, il aura clairement une bonne position dans le football africain, conclut l’expert Jean-Baptiste Guégan.