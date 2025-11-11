Les partis politiques se félicitent de l’Approche participative du Roi Mohammed VI pour l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie (déclarations)

Dans des déclarations à la presse à l’issue d’une réunion tenue lundi, sur Ordre du Roi, et présidée par les Conseillers du Souverain, MM. Taib Fassi Fihri, Omar Azziman et Fouad Ali El Himma, et consacrée, conformément aux Très Hautes Instructions du Roi, à l’actualisation et à la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté marocaine, ils ont réitéré l’engagement constant du Souverain pour la mise en œuvre de l’approche participative, chaque fois qu’il s’agit des grandes causes du pays.

A cet égard, le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a souligné l’importance de cette réunion qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le président du RNI a affirmé que cette réunion a été l’occasion pour exprimer les vifs remerciements à au Roi qui, comme à l’accoutumée, procède à la consultation des partis politiques au sujet des grandes causes nationales.

Dans ce sens, il a ajouté que le parti oeuvrera à l’élaboration d’une vision sur l’avenir de la cause nationale, à la lumière de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2797 sur le Sahara marocain.

De son côté, la coordinatrice nationale de la direction collégiale du secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fatima-Zahra Mansouri, a indiqué qu’en tant que parti politique, le PAM a exprimé toute sa joie et sa fierté suite à l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité concernant le Sahara marocain qui a consacré la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie.

Le PAM adhère pleinement à cette démarche participative et de concertation en vue d’engager une réflexion collective pour aboutir à une vision plus détaillée relative à l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, a-t-elle dit.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, a déclaré que cette réunion a été consacrée à une question essentielle, à savoir l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Après avoir qualifié d’historique la récente résolution du Conseil de sécurité, il a affirmé que le Maroc entame aujourd’hui une nouvelle étape au cours de laquelle le Royaume présentera une vision actualisée et détaillée de l’initiative d’autonomie, qui constitue la base de négociations pour le règlement définitif de ce conflit artificiel autour du Sahara marocain, ce qui ouvrira des perspectives de développement et de stabilité notamment aux niveaux maghrébin et régional.

Dans la même veine, le Premier secrétaire du parti de l’Union Socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, a affirmé que les partis politiques sont appelés à élaborer une vision actualisée et détaillée de l’initiative d’autonomie sous la souveraineté marocaine, appelant à capitaliser sur l’expérience marocaine en matière de régionalisation avancée.

Il a hautement salué l’engagement du Roi d’associer les partis politiques à cette étape cruciale, notant que cela consacre l’approche participative que le Souverain n’a eu de cesse de prôner chaque fois qu’il s’agit des grandes causes du pays.

De son côté, le Secrétaire général du Parti du Mouvement Populaire (MP), Mohamed Ouzzine, a mis l’accent sur l’importance de cette réunion participative et de concertation, notant que le Souverain a constamment veillé à prôner cette approche participative, à chaque fois qu’il s’agit d’une question à caractère sociétal et national.

Cette réunion a porté sur l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, a-t-il ajouté.

Quant au Secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdellah, il a relevé que les partis politiques sont invités à présenter des mémorandums sur leurs visions au sujet de l’initiative d’autonomie de manière précise et plus détaillée, ajoutant que le PPS s’emploiera à présenter sa vision à ce sujet.

Et de poursuivre que le Maroc a entamé un tournant décisif qui requiert davantage de mobilisation de l’ensemble des forces vives de la nation pour aller de l’avant avec confiance et sérénité.

A son tour, le Secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Joudar, a fait part de sa profonde gratitude au Roi, saluant hautement l’approche du Souverain associant les partis politiques représentés aux deux chambres du Parlement pour l’élaboration d’une vision actualisée et détaillée de l’initiative d’autonomie.

Cette réunion importante intervient après l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui a consacré la prééminence et la pertinence de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Le Secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane a, quant à lui, souligné que la réunion d’aujourd’hui sur Ordre du Roi, vise à associer les formations politiques à l’élaboration d’une vision sur l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.

M. Benkirane a relevé, dans ce sens, que les partis politiques vont accomplir leur devoir et assumer pleinement leurs responsabilités.

Quant à Nabila Mounib, députée du Parti socialiste unifié (PSU), elle a souligné que le dossier du Sahara marocain a franchi un nouveau pas après la résolution du conseil de sécurité de l’ONU, lequel requiert l’élaboration d’une vision nationale intégrée pour une solution au service de la région maghrébine toute entière.

L’élaboration d’une vision intégrée, actualisée et détaillée de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine est à même de garantir le retour de nos frères des camps de Tindouf à la mère patrie, a-t-elle dit.

Le Secrétaire général de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) Abdeslam El Aziz a, quant à lui, qualifié de positive la résolution 2797 qui, selon lui, s’inscrit dans la voie du règlement définitif de ce dossier au niveau des Nations unies.

Il s’agit d’une énorme opportunité pour entamer une nouvelle page et édifier un espace maghrébin, a-t-il ajouté, rappelant que le développement dans la région a été impacté par ce conflit qui n’a que trop duré.