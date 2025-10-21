Côte d’Ivoire : la CEDEAO et L’UA déploient une mission conjointe d’observation électorale

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Africaine (UA) viennent de déployer une mission conjointe d’observation électorale à l’occasion de l’élection présidentielle prévue le 25 octobre en Côte d’Ivoire, selon une source officielle à Abidjan.

Arrivée lundi pour un séjour qui s’étendra jusqu’au 29 octobre, la mission aura objectif d’observer la campagne électorale, le processus de vote, ainsi que le dépouillement le jour du scrutin, rapporte l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) citant un communiqué conjoint des deux instances.

« À l’invitation des autorités ivoiriennes, le président de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, et le président de la Commission de l’Union Africaine, Mahamoud Ali Youssouf, ont déployé une mission conjointe d’observation électorale en République de Côte d’Ivoire », indique le communiqué.

Composée de 251 observateurs à court terme, dont 187 de la CEDEAO et 66 de l’UA, cette mission reflète la diversité géographique et institutionnelle du continent. Les observateurs, issus de 28 pays africains, incluent des spécialistes de l’administration électorale, du genre, de la gestion des conflits, de la sécurité, des questions juridiques et constitutionnelles, ainsi que des médias.

La mission est placée sous la direction du professeur Oluyemi Oluleki Osinbajo, ancien vice-président du Nigeria, assisté de Baboucar Blaise Jagne, ancien ministre des Affaires étrangères de la Gambie, et de Mahamat Saleh Annadif, ancien chef de la diplomatie tchadienne, précise la même source.

Elle compte également parmi ses membres, le commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, Abdel-Fatau Musah, du commissaire de l’UA chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, Bankole Adeoye, et du président du Panel des sages de l’UA, Babacar Kanté entre autres.

Au cours de leur mission, les observateurs rencontreront les autorités ivoiriennes, les acteurs politiques, les organes de gestion électorale, ainsi que les partis et candidats engagés dans le processus de l’élection présidentielle.