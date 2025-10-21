Arrivée de l’ancien président Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé pour incarcération

L’ancien président français Nicolas Sarkozy est arrivé, mardi 21 octobre dans la matinée, à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris, pour y être incarcéré, près d’un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l’affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007.

« La vérité triomphera » mais « le prix à payer aura été écrasant », a-t-il déclaré dans un message publié sur X.(Nouvelle fenêtre)

Dès qu’il est écroué, les avocats de l’ancien chef de l’Etat déposeront une demande de mise en liberté. Elle « est pratiquement prête » et « sera déposée dans les meilleurs délais », a déclaré l’un de ses avocats sur franceinfo. La justice aura deux mois pour trancher.