Le Commandant du Commandement Américain pour l’Afrique « USAFRICOM »en visite de travail au Maroc

En exécution des hautes instructions royales, le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu lundi, au siège de cette Administration, le Général d’Armée Dagvin Anderson, Commandant du Commandement Américain pour l’Afrique « USAFRICOM », en visite de travail au Royaume du Maroc.

A cette occasion, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des liens unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique et du niveau de la coopération militaire bilatérale. Ils ont également réitéré leur engagement commun à approfondir le partenariat stratégique maroco-américain, concrétisé par la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030, signé à Rabat le 2 octobre 2020. Ils ont réaffirmé l’intérêt de consolider la coopération militaire dans de nouvelles thématiques et l’encouragement de l’émergence de l’industrie de Défense au Maroc, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Dans la même journée, et sur instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu, au niveau de l’Etat-Major Général des FAR, avec le Général d’Armée Dagvin Anderson, Commandant de l’USAFRICOM, poursuit la même source.

L’entrevue a permis d’aborder les multiples facettes de la coopération militaire bilatérale dans un esprit de partenariat renforcé, notamment la modernisation et le renforcement de la disponibilité et des capacités des FAR ainsi que les entrainements conjoints. Dans ce sens, l’organisation conjointe chaque année de l’exercice « African Lion » demeure la meilleure concrétisation de l’interopérabilité des forces des deux pays.

L’Inspecteur Général des FAR et le Commandant de l’USAFRICOM ont par ailleurs échangé sur la situation régionale et exploré les moyens de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Le Général d’Armée, Commandant du Commandement américain pour l’Afrique « USAFRICOM », a par ailleurs, tenu à souligner le professionnalisme des Forces Armées Royales qui jouent un rôle phare dans la consolidation de la coopération avec leurs homologues africaines et la promotion des valeurs de paix et sécurité.

Les relations militaires bilatérales « solides et fructueuses » entre les FAR et les forces armées américaines tirent leur essence des liens séculaires entre le Royaume du Maroc et les Etats Unis d’Amérique. Cette coopération militaire exemplaire repose sur le partage d’expertises et d’expériences, à travers le développement de l’industrie de défense, l’entrainement, l’acquisition du matériel militaire et l’harmonisation des stratégies militaires, afin de faire face efficacement aux menaces complexes et évolutives.