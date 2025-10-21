ChatGPT Atlas : OpenAI lance son navigateur IA

Le 21 octobre 2025, OpenAI a dévoilé ChatGPT Atlas, un navigateur web IA, disponible instantanément sur macOS, qui promet de transformer l’expérience web en intégrant ChatGPT dans la navigation quotidienne.

OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, a lancé mardi ChatGPT Atlas, un navigateur web intégrant son chatbot révolutionnant la manière dont les utilisateurs naviguent sur le web. Ce lancement représente une tentative audacieuse de rivaliser avec Google Chrome et d’autres poids lourds du secteur, en offrant une expérience personnalisée et automatisée. Atlas est vu comme un game-changer, transformant le navigateur en un assistant super-intelligent qui comprend le contexte et agit proactivement, d’après TechCrunch et Bloomberg.

Disponible dès aujourd’hui en téléchargement gratuit sur macOS depuis le site d’OpenAI, ChatGPT Atlas est accessible à tous les utilisateurs ChatGPT, Free, Plus, Pro, Go et Business. Les versions Windows, iOS et Android sont attendues dans les prochaines semaines, avec une sortie mobile imminente pour une adoption de masse. Pour encourager l’adoption, OpenAI propose une augmentation des limites de données ChatGPT pendant 7 jours aux utilisateurs qui font d’Atlas leur navigateur par défaut.

ChatGPT Atlas offre des fonctionnalités IA avancées. Le navigateur est doté d’une barre latérale ChatGPT permanente qui s’ouvre sur n’importe quelle page pour poser des questions contextuelles, résumer du contenu, comparer des produits ou analyser des données en temps réel. Par exemple, un utilisateur peut dire « Résume cette page et compare les prix des produits similaires » sans quitter le site.

Le mode « Agent » est le coeur de l’innovation, pour l’instant réservé aux abonnés Plus et Pro. Il permet à ChatGPT d’exécuter des actions autonomes multi-étapes (réserver un vol, modifier un document, vérifier du code) directement dans le navigateur. Les utilisateurs peuvent observer l’action grâce à un bouton « Prendre le contrôle » ou un arrêt d’urgence rouge, garantissant transparence et sécurité. Atlas prend également en charge les onglets classiques, les signets, les extensions et un mode incognito qui ne lie pas les données au compte ChatGPT. OpenAI précise que les données de navigation ne sont pas utilisées par défaut pour entraîner ses modèles IA (sauf opt-in) et que les entreprises ne voient pas leurs données utilisées.

Ce lancement fait partie d’une poussée récente d’OpenAI, avec des intégrations telles que ChatGPT Pulse (un tableau de bord proactif) et des partenariats pour les achats in-app avec Etsy et Shopify. Bien que des inquiétudes subsistent quant à la confidentialité – Atlas ne conserve pas de copies exactes des contenus, mais « se souvient » des faits grâce à la mémoire – l’entreprise met en avant l’opt-out automatique et les contrôles utilisateur.