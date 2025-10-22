La Chine teste le train à grande vitesse le plus rapide du monde, à 453 km/h

La Chine a lancé une nouvelle série d’essais sur son train à grande vitesse de nouvelle génération, le CR450, qui a atteint la vitesse record de 453 km/h, consolidant la position du pays en tête mondiale du transport ferroviaire à grande vitesse.

Selon le Science and Technology Daily, le CR450 effectue actuellement des essais de qualification sur la ligne à grande vitesse reliant Shanghai à Chengdu, dans le cadre de sa phase de pré-exploitation. Conçu pour une vitesse commerciale de 400 km/h, il s’agit du premier train au monde à franchir la barre des 450 km/h en essai.

Le train, qui peut passer de l’arrêt complet à 350 km/h en moins de cinq minutes, a également établi un record lorsque deux unités se sont croisées à une vitesse combinée de 896 km/h.

Comparé à son prédécesseur, le CR400 Fuxing — actuellement en service à 350 km/h —, le nouveau modèle se distingue par une aérodynamique optimisée : une carrosserie allongée, un toit abaissé de 20 centimètres et un allègement de 50 tonnes, réduisant la traînée de 22 %.

Avant sa mise en service commerciale, le CR450 devra parcourir 600.000 kilomètres d’essais sans incident.

Ces avancées s’inscrivent dans la stratégie de la Chine visant à moderniser son réseau ferroviaire à grande vitesse, le plus étendu au monde, avec plus de 45.000 kilomètres de lignes en service. Beijing cherche à accroître la vitesse, l’efficacité énergétique et la fiabilité de ses trains afin de soutenir la connectivité entre les grandes métropoles et les régions intérieures.