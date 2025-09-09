Xi Jinping appelle à une riposte unifiée des BRICS face aux guerres tarifaires

S’exprimant depuis Beijing lors d’une réunion virtuelle des BRICS, M. Xi a souligné que les pays du bloc se trouvent à « un moment critique » face à « la montée de l’hégémonisme, de l’unilatéralisme et du protectionnisme ».

Le dirigeant chinois a implicitement dénoncé les politiques tarifaires américaines. « Certains pays ont lancé des guerres commerciales et tarifaires successives, impactant gravement l’économie mondiale », a-t-il déclaré lors de cette réunion convoquée à l’initiative du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

« Quelle que soit l’évolution de la situation internationale, nous devons promouvoir sans relâche la construction d’une économie mondiale ouverte », a-t-il ajouté.

Cette réunion intervient alors que plusieurs membres des BRICS subissent des tarifs douaniers américains élevés, notamment le Brésil et l’Inde, qui font face à des droits de douane de 50% sur certains de leurs produits depuis le 27 août.

Elle fait également suite au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tenu la semaine dernière dans la ville chinoise de Tianjin, et qui a abouti à l’adoption d’une stratégie décennale visant à « promouvoir un monde multipolaire ». Créé en 2001, l’OCS est un bloc eurasiatique regroupant notamment la Chine, l’Inde et la Russie.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays doit assumer la présidence tournante des BRICS l’année prochaine, n’a pas participé à la réunion virtuelle et a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar.

Plus tôt lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a qualifié les BRICS de « plateforme importante pour la solidarité et la coopération entre les économies émergentes et les pays en développement ».

Le groupe des BRICS réunit le Brésil, la Chine, la Russie, l’Inde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Indonésie, l’Afrique du Sud et l’Iran.