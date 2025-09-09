Mondial 2026 : le point sur les qualifications de la zone Afrique

Le point sur les qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l’issue des matches joués lundi :
GROUPE A
Lundi 8 septembre
Guinée Bissau – Djibouti 2 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Égypte 19 7 6 1 0 16 2 14
2. Burkina 14 7 4 2 1 19 7 12
3. Guinée Bissau 10 8 2 4 2 8 8 0
4. Sierra Leone 9 7 2 3 2 8 8 0
5. Éthiopie 6 7 1 3 3 7 9 -2
6. Djibouti 1 8 0 1 7 4 28 -24
GROUPE D
Lundi 8 septembre
Libye – Swaziland 2 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Cap-Vert 16 7 5 1 1 9 5 4
2. Cameroun 15 7 4 3 0 15 4 11
3. Libye 14 8 4 2 2 9 7 2
4. Angola 7 7 1 4 2 4 5 -1
5. Maurice 5 7 1 2 4 6 12 -6
6. Swaziland 2 8 0 2 6 4 14 -10
GROUPE E
Lundi 8 septembre
Zambie – Maroc 0 – 2
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Maroc 21 7 7 0 0 21 2 19 QUALIFIE
2. Tanzanie 10 6 3 1 2 6 5 1
3. Zambie 6 6 2 0 4 9 9 0
4. Niger 6 5 2 0 3 6 9 -3
5. Congo 1 6 0 1 5 3 20 -17
GROUPE G
Lundi 8 septembre
Ouganda – Somalie 2 – 0
Guinée – Algérie 0 – 0
Mozambique – Botswana 2 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Algérie 19 8 6 1 1 19 7 12
2. Ouganda 15 8 5 0 3 12 7 5
3. Mozambique 15 8 5 0 3 12 15 -3
4. Guinée 11 8 3 2 3 7 5 2
5. Botswana 9 8 3 0 5 10 13 -3
6. Somalie 1 8 0 1 7 3 16 -13
GROUPE H
Lundi 8 septembre
Malawi – Liberia 2 – 2
Guinée équatoriale – Tunisie 0 – 1
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Tunisie 22 8 7 1 0 13 0 13 QUALIFIEE
2. Namibie 12 7 3 3 1 9 4 5
3. Liberia 11 8 3 2 3 9 9 0
4. Malawi 10 8 3 1 4 8 9 -1
5. Guinée équatoriale 10 8 3 1 4 7 11 -4
6. Sao Tomé et Principe 0 7 0 0 7 4 17 -13
GROUPE I
Lundi 8 septembre
Ghana – Mali 1 – 0
Madagascar – Tchad 3 – 1
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Ghana 19 8 6 1 1 17 6 11
2. Madagascar 16 8 5 1 2 14 7 7
3. Comores 15 8 5 0 3 11 10 1
4. Mali 12 8 3 3 2 11 5 6
5. Centrafrique 5 8 1 2 5 8 17 -9
6. Tchad 1 8 0 1 7 3 19 -16
NDLR: les vainqueurs de chacun des neuf groupes sont qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les barrages.