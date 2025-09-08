Le président français Emmanuel Macron acte lundi la chute du gouvernement de François Bayrou et nommera un nouveau Premier ministre « dans les tout prochains jours ».

Le président français « prend acte » de la chute du gouvernement Bayrou

Après le vote des députés contre la confiance au gouvernement à l’Assemblée nationale, le chef de l’Etat « recevra [mardi] le Premier ministre François Bayrou pour accepter la démission de son gouvernement », selon un communiqué de l’Elysée.

Les députés français ont très largement voté contre la confiance au gouvernement lundi 8 septembre, lors d’une session extraordinaire à l’Assemblée nationale à Paris.

Le Premier ministre avait choisi de solliciter les parlementaires sur la question du déficit public et de l’effort budgétaire à fournir pour le résorber.

Au total, 364 députés ont voté contre la confiance au gouvernement et 194 pour. La décision des députés entraîne la chute du gouvernement.

« Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement », mais pas celui « d’effacer le réel », a-t-il lancé aux députés lors de son discours.

Cette épreuve de vérité comme chef du gouvernement, avec l’assentiment du président de la République, je l’ai voulue », a-t-il énoncé lors de son discours. « Certains d’entre vous, les plus nombreux, les plus sensés probablement, ont pensé que c’était déraisonnable, que c’était un trop grand risque. Or, je pense exactement le contraire », a-t-il ajouté.