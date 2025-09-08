France : vote décisif à l’Assemblée nationale pour le gouvernement de François Bayrou

M. Bayrou tenait à obtenir une base claire de soutien avant même la présentation du projet de loi de finances 2026 en créant un accord national autour de la situation économique, notamment le déficit budgétaire et la nécessité d’économiser 44 milliards d’euros.

Ce vote, prévu à l’issue de la déclaration de politique générale qui sera présentée par le chef de l’exécutif devant les députés, constitue un moment charnière pour le gouvernement Bayrou. Son issue déterminera non seulement la survie de l’équipe en place, mais aussi la trajectoire politique et institutionnelle de la législature.

Le premier ministre français a, depuis le mois de juillet, multiplié les communications et les initiatives à la fois en direction des partis politiques que des citoyens pour expliquer les mesures qu’il propose pour rééquilibrer les finances publiques et renforcer la croissance, se disant «prêt à toutes les négociations nécessaires».

Il a insisté que le vote de confiance d’aujourd’hui doit être « un moment de vérité » sur l’urgence du redressement financier, avec la nécessité d’un effort national, appelant les députés à la rationalité politique et au sens des responsabilités.

Le 15 juillet dernier, M. Bayrou avait fait part de son intention de s’attaquer à la dette à travers de nombreuses mesures (année blanche fiscale, gel des pensions et prestations sociales, suppression de deux jours fériés..), dont près de la moitié viendrait d’une maîtrise de la dépense publique.

L’un des objectifs du locataire de Matignon est en effet de ramener à 4,6% du PIB le déficit public de la France, qui a atteint 5,8% en 2024, et stopper la spirale d’endettement qui pèse sur le pays.

La dette publique française représente près de 114% du PIB, soit la troisième plus importante de la zone euro derrière la Grèce et l’Italie.