Semi-conducteurs : Trump menace de tarifs douaniers les compagnies qui ne délocalisent pas aux Etats-Unis

Le président Donald Trump a annoncé jeudi, que les Etats-Unis allaient instaurer des droits de douane « assez importants » sur les semi-conducteurs importés par les entreprises qui ne délocalisent pas leur production vers le territoire américain.

« Nous allons très prochainement instaurer des droits de douane, pas très élevés, mais tout de même assez importants », a indiqué M. Trump à l’occasion d’un dîner jeudi soir à la Maison Blanche avec des patrons de grandes entreprises américaines de technologie, notamment Apple, Google, Meta ou encore Oracle.

Selon lui, « les entreprises, telles qu’Apple, qui construisent ou s’engagent à construire des usines aux États-Unis seront exemptées de ces droits de douane”.

Le mois dernier, le président avait fait part de son intention de taxer à 100% les « puces et semi-conducteurs » importés, sans donner d’indication sur la date d’entrée en vigueur de ces tarifs.

Plusieurs grands noms de la tech, fabricants ou dépendants des semi-conducteurs, ont, d’ailleurs, annoncé ces derniers mois des investissements sur le sol américain à l’instar d’Apple, qui a promis 600 milliards de dollars sur quatre ans, ou de Micron Technology, qui prévoit de les porter à 200 milliards de dollars.

Le secteur des semi-conducteurs, composant clé dans la course mondiale à l’intelligence artificielle (IA), fait l’objet de nombreuses rivalités entre les Etats-Unis et les principaux pays de production.

Par Atlasinfo (avec MAP)
