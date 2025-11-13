USA : le Congrès adopte une loi mettant fin à la paralysie budgétaire la plus longue de l’histoire du pays

Après l’adoption du texte par le Sénat lundi, la Chambre des représentants a donné son accord en votant la proposition de loi budgétaire à 222 voix pour et 209 contre, avec le soutien de six élus démocrates et l’opposition de deux républicains.

Cette avancée intervient après une période de blocage budgétaire sans précédent, qui a durement affecté plusieurs secteurs de l’économie américaine. La Maison Blanche a indiqué plus tôt que le président Trump signerait le texte dans la foulée pour mettre fin à ce blocage.

Ainsi, la décision du Congrès marque la fin de plus de 40 jours d’impasse budgétaire, au cours desquels certains sénateurs démocrates avaient finalement rejoint leurs collègues républicains pour approuver une nouvelle proposition de loi, qui prolonge le budget précédent jusqu’à fin janvier.

Le texte contient plusieurs mesures concrètes destinées à atténuer les conséquences de la paralysie. Il prévoit notamment la réintégration des fonctionnaires licenciés depuis le début du shutdown et comprend des fonds pour le programme d’aide alimentaire SNAP jusqu’en septembre 2026.

Cette disposition garantit que l’aide alimentaire, dont bénéficient plus de 42 millions d’Américains, ne sera pas suspendue en cas de nouvelle paralysie budgétaire à la fin janvier.

Parallèlement aux débats politiques, les effets du « shutdown » ont été immédiats et tangibles. Depuis le 1er octobre, plus d’un million de fonctionnaires n’ont pas été rémunérés, subissant de plein fouet les effets de cette paralysie budgétaire prolongée sur leur quotidien et leurs revenus.

Le versement de certaines aides sociales a également été fortement perturbé, et des dizaines de milliers de vols ont été annulés en raison de pénuries de contrôleurs aériens, certains ayant choisi de se faire porter pâle plutôt que de travailler sans salaire.