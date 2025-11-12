Les énergies renouvelables se déploient plus vite que les énergies fossiles (AIE)

Les renouvelables, tirées par le solaire photovoltaïque, voient leur demande croître « plus rapidement que toute autre source majeure d’énergie, dans tous les scénarios » présentés par l’AIE dans son rapport annuel sur les perspectives énergétiques mondiales (WEO 2025).

Dans ce rapport, publié alors que se tient à Belem, au Brésil, la 30ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP30), l’AIE estime qu’en 2024, les investissements mondiaux dans les énergies propres ont atteint 2.000 milliards de dollars, deux fois plus que dans les énergies fossile.

Les énergies renouvelables sont désormais si compétitives que leur croissance est assurée, et ce en dépit de la poursuite de la consommation des énergies fossiles, d’après la même source, soulignant qu’un pic de la demande en charbon, ainsi qu’une stabilisation de la consommation de pétrole, devraient être atteints autour de 2030.

Pour l’Agence, il n’y a pas besoin de multiplier de nouveaux projets d’extraction de combustibles fossiles, les projets déjà en cours étant amplement suffisants pour satisfaire la demande dans un scénario dans lequel le réchauffement de la planète serait limité à 1,5 °C, soulignant que l’avenir de la planète est dans les énergies renouvelables et l’électrification.

Dans son rapport, l’AIE recommande aux États de diversifier leur approvisionnement et de coopérer entre eux pour faire face à la multiplication des risques géopolitiques.

L’institution, créée en 1974 pour aider les pays à garantir un approvisionnement en énergies sûres et durables, a produit depuis les années 2020 des scénarios décrivant un déclin des énergies fossiles et modélisé le chemin à suivre pour atteindre en 2050 la neutralité carbone nécessaire pour freiner le réchauffement.