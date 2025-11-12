Espagne : démantèlement en collaboration avec le Maroc d’un réseau de trafic de haschich à l’aide de drones

Cette opération, menée dans le cadre de la coopération sécuritaire entre la Gendarmerie Royale et la Garde civile espagnole, a permis de neutraliser un réseau transfrontalier de trafic de drogue opérant avec des moyens technologiques sophistiqués, indique un communiqué de la Garde civile.

Le réseau démantelé pouvait acheminer en Espagne jusqu’à 200 kilogrammes de haschich en une seule nuit, en utilisant plusieurs drones conçus et assemblés par ses propres membres, précise la même source.

L’opération, lancée suite à la détection de plusieurs vols non identifiés, a permis la saisie de huit drones prêts à être utilisés dans le narcotrafic et de dix autres en cours d’assemblage, ainsi que l’arrestation de neuf personnes.

Les appareils décollaient de la localité andalouse d’Alcalá de los Gazules avant de revenir en Espagne pour larguer la drogue en plein vol dans les zones de Vejer de la Frontera ou de Tarifa, précise la même source.

Les enquêtes ont révélé que, lors des nuits de vent faible, jusqu’à dix drones pouvaient voler simultanément, permettant ainsi au réseau d’introduire d’importantes quantités de stupéfiants sur le sol espagnol.