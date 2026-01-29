Conflit au Soudan du Sud: L’ONU appelle à désamorcer la crise à travers un dialogue inclusif

« Le Secrétaire général est profondément préoccupé par l’escalade continue de la violence au Soudan du Sud, notamment dans l’État de Jonglei, qui a causé de nombreux morts et blessés et entraîné le déplacement de 180.000 civils », a indiqué son porte-parole dans un communiqué publié jeudi.

Cette violence se répercute sur une situation humanitaire “déjà catastrophique”, a-t-il déploré, ajoutant que dès les premières semaines de 2026, le gouvernement du Soudan du Sud a signalé que 250.000 civils avaient été déplacés en raison du conflit qui sévit dans le pays.

Le chef de l’ONU a ainsi appelé toutes les parties au conflit à protéger les civils et à garantir l’accès pour l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire, ainsi que la sécurité des Casques bleus des Nations Unies, du personnel humanitaire et de leurs biens.

Il a, de même, souligné la nécessité de prendre des actions « immédiates et décisives » pour mettre fin aux opérations militaires et d’apaiser la situation à travers un dialogue inclusif.

Le haut responsable onusien a, dans ce cadre, exhorté les parties à « s’entendre de toute urgence sur une feuille de route consensuelle pour la dernière année de la période de transition, afin de faciliter la tenue d’élections crédibles ».