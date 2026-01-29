HACA : adoption d’une recommandation relative à l’usage de termes et d’expressions exempts de discrimination et de stéréotypes

Cette recommandation intervient, selon le Conseil, dans le sillage de la récurrence de pratiques problématiques mises en évidence par la multiplication de plaintes et d’auto-saisines relatives à l’usage, dans des programmes, de termes et d’expressions comportant des connotations linguistiques ou sociales porteuses de stéréotypes ou de discriminations, ou constituant une atteinte à la dignité des personnes et aux valeurs de la diversité humaine, culturelle et religieuse.

Dans sa décision n°01-26 adoptée le 22 janvier, le CSCA recommande aux opérateurs et aux éditeurs de radio et de télévision le renforcement des mécanismes d’autorégulation et les capacités de maîtrise de l’antenne ainsi que la vigilance éditoriale de l’ensemble de leurs équipes rédactionnelles et techniques, notamment en ce qui concerne l’usage de termes et d’expressions véhiculant une charge symbolique péjorative fondée sur le genre, l’âge, l’état de santé, la race, la situation matrimoniale, la condition sociale, le statuts migratoire ou autre.

Il appelle également à accorder une vigilance particulière au fait que certains termes et expressions, malgré leur usage socialement répandu et même en l’absence d’intention discriminatoire explicite, sont de nature à favoriser la banalisation des discours discriminatoires, à consacrer des stéréotypes, à affaiblir les valeurs de diversité humaine, territoriale, linguistique, culturelle et religieuse et à porter atteinte à la cohésion sociale et au vivre-ensemble.

Rappelant le rôle fondamental des médias professionnels, au regard du pouvoir symbolique et de l’impact de masse de leurs choix éditoriaux et linguistiques, le CSCA recommande également de considérer en permanence que de telles pratiques, même lorsqu’elles sont non intentionnelles, sont contraires à l’éthique journalistique, aux principes constitutionnels et aux constantes immuables du Royaume.