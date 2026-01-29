UE-Maroc : un partenariat solide au service de la stabilité et de la coopération en Méditerranée (commissaire européenne)

« Notre partenariat est plus solide que jamais », a souligné la commissaire européenne dans un message publié sur le réseau social X, à l’issue de la tenue à Bruxelles de la 15è session du Conseil d’association UE-Maroc.

Les relations liant le Maroc et l’UE sont « uniques » et « reposent sur des ambitions communes, des intérêts partagés et une confiance mutuelle », a-t-elle ajouté.

Mme Suica a fait observer que l’UE est prête à lancer des discussions avec le Maroc en vue d’un « partenariat stratégique et global », destiné à porter la coopération bilatérale « à un niveau supérieur ».

« Alors que nous célébrons les 30 ans de l’Accord d’association UE-Maroc, nous réaffirmons l’importance du Maroc comme un partenaire clé et stratégique pour l’UE, a-t-elle soutenu.