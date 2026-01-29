UE-Maroc : un partenariat solide au service de la stabilité et de la coopération en Méditerranée (commissaire européenne)

La commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Suica.
Un partenariat solide entre l’Union européenne et le Maroc est essentiel pour la stabilité régionale, les opportunités économiques et la coopération en Méditerranée, a affirmé, jeudi, la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Suica.

« Notre partenariat est plus solide que jamais », a souligné la commissaire européenne dans un message publié sur le réseau social X, à l’issue de la tenue à Bruxelles de la 15è session du Conseil d’association UE-Maroc.

Les relations liant le Maroc et l’UE sont « uniques » et « reposent sur des ambitions communes, des intérêts partagés et une confiance mutuelle », a-t-elle ajouté.

Mme Suica a fait observer que l’UE est prête à lancer des discussions avec le Maroc en vue d’un « partenariat stratégique et global », destiné à porter la coopération bilatérale « à un niveau supérieur ».

« Alors que nous célébrons les 30 ans de l’Accord d’association UE-Maroc, nous réaffirmons l’importance du Maroc comme un partenaire clé et stratégique pour l’UE, a-t-elle soutenu.

