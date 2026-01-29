9e AG de la FAAPA à Marrakech : adoption du plan d’action 2026

Ce plan d’action se décline en plusieurs axes portant sur l’organisation des rencontres, la formation et la qualification professionnelle, le multimédia, la communication, la coopération et le partenariat.

Ainsi, le plan prévoit la tenue de la 10e Assemblée générale des Directeurs Généraux de la FAAPA, qui sera ponctuée d’un panel sous le thème « Les agences de presse africaines à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Dans le volet de la formation et du renforcement des capacités professionnelles, la FAAPA envisage notamment d’organiser au Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ) à Rabat des séminaires sur le journalisme vidéo, le leadership féminin et la gestion de la rédaction.

Il s’agit aussi de rencontres sur les systèmes d’information, la sécurité informatique, le journalisme sportif et le fact-checking.

Pour ce qui est du multimédia, le plan d’action prévoit le relooking et le développement du contenu du site web de la FAAPA, la consolidation du site web du réseau des femmes leaders NWL-FAAPA et le développement du contenu de la rubrique Fact-Checking du site web de la FAAPA.

Il est également question de la conception d’un site web dédié au réseau des journalistes sportifs (RJS-FAAPA).

En matière de communication, le plan d’action prévoit l’organisation et la participation à des activités médiatiques et événementielles à l’échelon africain et international. Et comme à l’accoutumée la remise du Grand Prix de la FAAPA pour le meilleur reportage vidéo, le meilleur article et la meilleure photo au titre de l’année 2026.

Concernant la promotion de la coopération et du partenariat, la FAAPA prévoit la signature de conventions et accords de coopération et de partenariat.

Outre la présentation du rapport d’activités de la Fédération au cours de l’année écoulée, la réunion de l’Assemblée Générale de la FAAPA a été marquée par l’examen et l’adoption du rapport final de la 8e Assemblée générale, et du rapport sur la 10e réunion du Conseil exécutif de la FAAPA tenue à Libreville au Gabon.

Les participants à cette réunion ont, de même, entériné la composition du Bureau exécutif de la FAAPA, le rapport financier et le rapport sur les séminaires de formation.